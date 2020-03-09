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Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri Kurşunlugerme
Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri Kurşunlugerme
Tarihi Antik Roma Dönemi'ne kadar uzanan Kurşunlugerme Su Kemeri, yüzyıllar boyunca İstanbul’a su taşıyan kemerlerden biri olmuş.
Seyahat 9 Mart 2020 - 13:53

Çatalca'ya bağlı olan Gümüşpınar Köyü yakınlarında bulunan kemer son yıllarda hazine avcılarının tehdidi altında olsa da ayakta kalmayı başarmış.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan su kemeri, o dönemdeki adıyla Konstantinopolis'in yani İstanbul'un en görkemli su kemerlerinin başında geliyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Gümüşpınar Su Kemeri olarak da bilinen Kurşunlugerme Su Kemeri, üç katlı bir yapıya sahip olup, derin bir vadiyi geçmekte.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Yaklaşık 34 metre yüksekliğinde ve 123 metre uzunluğunda, kanalların tabanları arasındaki dikey mesafenin ise 7,8 m olduğu Kurşunlugerme Su Kemeri’nde yapılan incelemelerde, yapının 7. yüzyıl başlarında onarıldığı biliniyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Ayrıca yaklaşık 100 metre doğusunda ve yukarı akışta, yeni köprünün inşasından önce üst düzey kanalı taşıyan başka bir köprünün parça kalıntıları da mevcut.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

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