Cennete mavi yolculuk

1982 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Nokta ve Aktüel dergilerinde muhabirlik-editörlük ile gazeteciliğe başlayan ve ardından TV kanallarında editör ve koordinatör olaran Ali Boratav, 2002'de denizciliğe gönül verdi.

Boratav önceleri yelkenli tekneler kiralayıp Ege ve Akdeniz'deki cennet koyları, adaları tek tek dolaştığını, ardından yelkenli bir tekne satın alarak bu gezileri sürdürdüğünü belirterek, “Denizlerimiz hakkında Yacht Türkiye dergisinde yazılar yazmaya başladım.

Bir emeklilik projesi olarak Mavi Yolculuk Rehberi fikri bu yıllarda ortaya çıktı. Tam 3 yıl çalışıp Mavi Yolculuk Rehberi'ni yazdım. Binin üstünde fotoğraf, 300'e yakın harita ile bu kitabın sayfa tasarımını yapmak da 8 ayımızı aldı. Denizlerde daha çok zaman geçirme fırsatımız oldu. Sadece geçen yıl drone ile 200'e yakın koyun fotoğrafını yeniden çektim. Mavi Yolculuk Rehberi güzel bir emeklilik projesi oldu. Yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğim” dedi.

Tüm Mavi Yolculuk kıyılarımızı dolaştık

Boratav, “Ege ve Akdeniz'deki koy ve adaları drone ile tüm Mavi Yolculuk kıyılarımızı bir uçtan diğerine yeniden gezip, sevdiğimiz koyları gökyüzü görüntüleriyle zenginleştirdim.

Son iki deniz sezonunda 12 Adalar'ın kuzey bölgesi, yani Kalimnos-Patmos bölgesi hariç tüm Mavi Yolculuk kıyılarımızı dolaştık. Koylardaki tehlikeler, dip yapısı gibi konular hakkında bilgi verdik. Küçük koy ve mola noktalarımızın sayısını 550 olarak belirledik” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle deniz yolculuğu rekor kıracak

“Korona salgını nedeniyle cennet koylarda ve adalarda büyük bir yoğunluk yaşanacak” diyen Ali Boratav, şöyle devam etti: “Tabii bu yoğunluğun “huzur” boyutu da var. Öğrendim ki gulet rezervasyonları şimdiden doluymuş. Herkes denize açılma, denizin özgürlüğünü yaşama hasreti içinde. Doğrusu, maskesiz, kolonyasız bir yaşamı hepimiz çok özledik. Sosyal mesafe endişesi olmadan tatil yapmak büyük bir lüks ve bu lüksün adresi de denizler, ormanlar, dağlar yani kısacası ıssız doğa ortamları…

Tüm denizcilere kolay gele…”