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Çeşme bayram hareketliliğine hazırlanıyor
Çeşme bayram hareketliliğine hazırlanıyor
Çeşme'de esnaf ve turizmciler bayram hareketliliğine hazırlanırken, yetkililer de corona virüsü (Covid-19) tehlikesinin geçmediğini, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.
Seyahat 28 Temmuz 2020 - 13:44

Yaz sezonu nedeniyle hareketli günler geçiren Çeşme’de, Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu artırması bekleniyor. Bayram rezervasyonları otellerde doluluk oranında artış yaşanacağını gösterirken, oteller ve butik oteller, misafirlerinin sağlıklı bir ortamda bayram tatili yapabilmeleri için bütün tedbirleri aldı.

Tatilcilerin huzur ve güven içinde bayram tatili yapabilmeleri için de Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekipleri de kedi görev bölgelerinde ek tedbirler aldı. Zabıta ekiplerinin de bayram tatili süresince denetimlerini artıracağı ve tatilcilerin pandemi önlemlerine uymaları doğrultusunda uyarılarda bulunacakları ifade edildi.

Tatilcilerin yoğun olması beklenen plajlar ile Çeşme ve Alaçatı çarşısında ek önlemler alınması, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmasının sağlanması için görevlilerin yoğun çalışma yapması bekleniyor. İHA

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