Churchill’in doğduğu saray Blenheim

Marlborough Dükleri'nin başlıca ikametgâhı olan Blenheim Sarayı, kraliyetle ve piskoposlukla ilgili olmadığı halde İngiltere'de saray unvanını elinde bulunduran tek kırsal malikane evi.

İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde Woodstock’ta bulunan anıtsal bir kırsal ev olan malikane 1705-1722 yılları arasında inşa edilmiş.

İngiltere’nin en büyük malikane evlerinden biri olan saray, 1987’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne eklenmişti.

Sarayın ilgi çekici özelliklerinden biri de, İngiltere’nin eski başbakanlarından Sir Winston Churchill’in doğum yeri ve baba evi olması.

Sarayın içinde, Churchill’e ait eşyaların da görülebileceği odalar yer alıyor.

İngiliz Romantik Mimarisi’nin başlangıç örneği olarak da nitelenen saray, oldukça geniş bir yeşil alanın içine kurulu.

Bu alanda yer alan asırlık ağaçların fotoğraflarını çekmek, ziyaretçilerin ihmal etmediği rutinlerden biri.

Glynn Nehri’nin akışının değiştirilmesiyle oluşturulan göl, saraya farklı bir atmosfer katıyor.

Saray ve parkını ziyaret edenler için restoranların yanı sıra hediyelik eşya mağazası da mevcut.

Her gün ziyarete açık olan saray ve parkı ziyaret etmek için alınan bilet ücreti 28,50 sterlin.

Ziyaretiniz sadece sarayın dışındaki parkla sınırlı kalacaksa bu ücret 18,50 sterlin.