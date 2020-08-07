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Churchill’in doğduğu saray Blenheim
Churchill’in doğduğu saray Blenheim
Marlborough Dükleri'nin başlıca ikametgâhı olan Blenheim Sarayı, kraliyetle ve piskoposlukla ilgili olmadığı halde İngiltere'de saray unvanını elinde bulunduran tek kırsal malikane evi.
Seyahat 7 Ağustos 2020 - 15:26

İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde Woodstock’ta bulunan anıtsal bir kırsal ev olan malikane 1705-1722 yılları arasında inşa edilmiş.

Foto: DepoPhotos

İngiltere’nin en büyük malikane evlerinden biri olan saray, 1987’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne eklenmişti.

Foto: DepoPhotos

Sarayın ilgi çekici özelliklerinden biri de, İngiltere’nin eski başbakanlarından Sir Winston Churchill’in doğum yeri ve baba evi olması.

Foto: DepoPhotos

Sarayın içinde, Churchill’e ait eşyaların da görülebileceği odalar yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

İngiliz Romantik Mimarisi’nin başlangıç örneği olarak da nitelenen saray, oldukça geniş bir yeşil alanın içine kurulu.

Foto: DepoPhotos

Bu alanda yer alan asırlık ağaçların fotoğraflarını çekmek, ziyaretçilerin ihmal etmediği rutinlerden biri.

Foto: DepoPhotos

Glynn Nehri’nin akışının değiştirilmesiyle oluşturulan göl, saraya farklı bir atmosfer katıyor.

Foto: DepoPhotos

Saray ve parkını ziyaret edenler için restoranların yanı sıra hediyelik eşya mağazası da mevcut.

Foto: DepoPhotos

Her gün ziyarete açık olan saray ve parkı ziyaret etmek için alınan bilet ücreti 28,50 sterlin.

Foto: DepoPhotos

Ziyaretiniz sadece sarayın dışındaki parkla sınırlı kalacaksa bu ücret 18,50 sterlin.