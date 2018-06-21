Cide gezilecek yerler: Gideros Koyu ve diğer doğa harikaları ile Cide…

Homeros yaklaşık 2800 yıl önce yazdığı İlyada’da Cide’den şöyle söz eder: “Yüksek kültürlü Henetlerin yurdundan geçtik; Kiteros’tan Aycelos’tan”. Aycelos bugünkü Cide’dir. Kiteros’ta doğal bir liman olan ve günümüzde Gideros adıyla bilinen eski bir yerleşim merkezidir. Şimdi Cide'nin tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Gideros Koyu, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu gibi doğa harikalarına sahip, 11 kilometrelik sahil şeridi ve mavi ile yeşilin birbirine kaynaştığı Cide’nin gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

CİDE’NİN GEZİLECEK YERLERİ

GİDEROS KOYU

Gideros Koyu, Batı Karadeniz’in en güzel kıyılarını, en benzersiz doğasını gözler önüne seriyor. Görünüşüyle Ege Bölgesi'ndeki koyları anımsatan, yeşil ile mavinin buluşma noktası olan Gideros Koyu, Cide ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta. Gideros Koyunun geçmişi ise MÖ 15. yüzyıla uzanmakta. Gideros'taki ilk site devletinin Amazonlar tarafından kurulduğu ve Büyük İskender'in baldızı Amastris tarafından da yıkıldığı tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. Koy'un denize açılan kısmı çok dar olduğundan pırıl pırıl suyun gayet dingin olduğunu söylemek mümkün.

ILGARİNİ MAĞARASI

Uzunluğu 858 metre, derinliği 250 metre olan mağaraya, köyden yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yürüyüş ile ulaşmak mümkündür. Ancak yoğun ormanlık alanda kaybolma tehlikesine karşı yerel rehber mutlaka alınmalıdır. Kemerli bir girişe sahip olan yapıdan içeri girildiğinde iki kola ayrıldığını görebilirsiniz. Bünyesinde Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların olduğu bu mağaranın girişinde bulunan köy yıkıntısının da Genç Bizans dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Ilgarini Mağarası’nın ikiye ayrılan girişinde sağ taraf Avize Salon ismi ile anılmaktadır. Bu bölümde bir su sarnıcı, sarkıtlar ve odalar bulunmaktadır. 250 m derinliğe kadar giden sol tarafta ise M.Ö. 2000 yılına ait insan yaşantısına dair izlere rastlanmaktadır. lgarini Mağarası, Milletler Kalkınma Programı ve FAO tarafından dünyanın 4. büyük mağarası olarak ölçülmüştür.

VALLA KANYONU

Valla Kanyonu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor. Valla Kanyonu’nun derinliği 1.1 kilometreyi bulurken, uzunluğu 12 kilometreye kadar çıkıyor. Riskli bir bölge olması sebebi ile rehbersiz geçişlerin yasak olduğu kanyona Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilebiliyor. Valla Kanyonu’nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitli köyünden çıkılabiliyor. Dillere destan doğal güzelliği ile pek çok turisti ağırlayan kanyonu 5-6 kişilik bir ekip ancak 2 günden geçebiliyor.

KEREMPE FENERİ

Cide'nin Aydıncık Köyü'ndeki Kerempe Burnu'nda bulunan fener, denizden 82 metre yüksekliktedir. 1884 yılında Fransızlar tarafından Alman taş ustalarına yaptırılmıştır. Fener, Kerempe granit taşından örülerek silindir şeklinde inşa edilmiştir. 20 saniyede bir çakan ve 20-30 mil uzaklıktan görülebilen Kerempe Feneri’nin adı, Nâzım Hikmet'in kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı Destanı'nda geçiyor.

SONBAHARDA GİDİLMESİ GEREKEN 5 YER

RIFAT ILGAZ MÜZESİ

Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın 1911 yılında doğduğu ev Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor. Ilgaz’ın vefatından sonra restore edilen ve müze olarak halka açılan ev, Cide’nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Rıfat Ilgaz Müzesi’nde ünlü yazarın eserlerinin yanı sıra, kişisel eşyaları, çalışma masası, kitaplığı, karyolası ve hayatının bir bölümünü kapsayan fotoğrafları sergileniyor.

LOÇ VADİSİ

Loç Vadisi, bugün özellikle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri. Dünyada sadece Loç Vadisi’nde yetişen 29 bitki türü var. Karadeniz sahilinden 10 kilometre uzaklıkta, Küre Dağları’nın en bakir kalmış bölgelerinden birini oluşturan Loç Vadisi, rafting, kanyoning, trekking gibi birçok doğa sporuna elverişlidir.