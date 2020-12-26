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Çıldır Gölü dondu, vatandaşlar eğlendi

Geçen hafta sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yüzeyindeki buzlar parçalanan Çıldır Gölü, yeniden donmaya başladı. Göl yüzeyinde kızak yapmak isteyenler, buz kalınlığını ölçtükten sonra gün boyu eğlendi.

Güncellenme: 09:24, 26/12/2020
Haberler Seyahat
Çıldır Gölü dondu, vatandaşlar eğlendi

Ardahan’ın Çıldır ve Kars Arpaçay ilçe sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü’nün yüzeyinde buz tabakası oluştu. Önceki yıllara oranla oldukça ince olan buz tabakası geçen hafta bölgede etkili olan lodos sonrası parçalandı.

(FOTO: DHA)

Yüzeyinde buz kalmayan Çıldır Gölü’nde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle yeniden donma başladı.

(FOTO: DHA)

BUZUN KALINLIĞINI ÖLÇTÜLER

5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl yüzeyinde kızak yapmak isteyen vatandaşlar temkinli davrandı. Ellerinde taşla buzun kalınlığını ölçen vatandaşlar, daha sonra gönüllerince kızak kaydı, gün boyu eğlendi.

(FOTO: DHA)

Sinan Genç, “Göl görmüş olduğunuz gibi buz tuttu. Biz de çocuklarımız ile buz üstünde kızakla kayıyoruz” dedi. (DHA)

Ardahan Kars
Yayınlanma Tarihi:09:21,