Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü'nün serin sularına bırakıyor.
124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan, Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü’nde serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor.
Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar daha sonra serinlemek için kendilerini suya bırakıyor.
“30 DERECE SICAKLIKTA SERİNLİYORUZ
Çıldır Gölü’ne İstanbul’dan gittiğini ifade eden Mertcan Ateş, “Ege’de Marmara’da deniz varsa bizim de Çıldır Gölü’müz var. 30 derece sıcaklıkta serinliyoruz” dedi. (İHA)