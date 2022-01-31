Çıldır Gölü her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan, Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor.

Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor.

Yurt dışından giden Buse Odabaş, ‘”Çıldır Gölü harika bir yer. Hollanda’dan geldim ve buraya bayıldım” dedi. (İHA)



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