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Çıldır Gölü kışın buz tutuyor, yazın serinletiyor

Ardahan ve Kars arasındaki Çıldır Gölü, yaz aylarında da yoğun talep görüyor. Serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olan göl, fayton gezintileri ve piknik alanlarıyla da ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Güncellenme: 13:16, 06/07/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Çıldır Gölü kışın buz tutuyor, yazın serinletiyor

Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Tektonik yapıya sahip göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor.

Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde tekne turları yapılıyor, atlı faytonlarla çevresinde geziler düzenleniyor. (DHA)

 

Ardahan Balık Kars Van
Yayınlanma Tarihi:13:14,