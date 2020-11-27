Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Kar yağışının başlaması, havaların ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü’nün özellikle kıyı kesimi buz tutmaya başladı.

Kars’ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yıl da erken buz tutunca atlı kızakla sezonu ilk müşterileriyle buluştu.

Yüzeyi 15 santim buz tutan Çıldır Gölü’nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı.

Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

Buz üzerinde atlı kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Nurcan Şen “Çok keyif aldık. Vakit olsa saatlerce kızakla buz üstünde gezmek isterim. Çıldır Gölü’nün muhteşem bir doğası var. Umarım sezon bitmeden yine geliriz” dedi. (DHA)