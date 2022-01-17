Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde buz üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.

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124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan, Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kütük Ev bölgesinde kalan misafirler, Çıldır Gölü’nde buz üzerinde atlı kızak seferleri yapıyor. Buz üzerinde semaverde demlenen çaydan da tadarak gönüllerince eğlenme imkanı bulunuyor.

Çıldır Gölü’ne Trabzon’dan gittiğini belirten Abdullah Gündoğdu, “Buranın her hali güzel. İnsanıyla, doğasıyla gerçekten güzel bir yer, memleketimizin güzide yerlerinden birisi” dedi.

“İLK DEFA DONMUŞ GÖLÜN ÜZERİNE ÇIKTIM”

Almanya’dan Çıldır Gölü’ne gittiğini ifade eden Serdar Gündoğdu da “Daha önce belgesellerde izleniştim. Ama ilk defa donmuş gölün üzerine çıktım. Benim için güzel bir duyguydu” diye konuştu. (İHA)



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