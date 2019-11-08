Çin Seddi’nin ayakta olmayan kısımları

UNESCO’nun Dünya Mirasları listesinde yer alan, zamanında savunma amacıyla yapılan, günümüzün turistik duvarı Çin Seddi’nin, genel bilinenin aksine tamamı ayakta değil.

Günümüze 3’te 2’lik kısmı sağlam ulaşan bu tarihi yapının bir bölümü yıkılmış. Çin Seddi'nin inşaatı MÖ. 221 ile MS. 608 yılları arasında başladı.

Bugün var olan Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik kısım ise 1358–1644 yılları arasında inşa edildi. Yapının bitiş tarihi olan 1644, aynı zamanda son Ming hükümdarının yıkıldığı tarihe denk geliyor.

2.000 yıldan daha fazla bir zamanda tamamlanan tarihi yapı, yıkılmış olan kısımlarıyla beraber 8.851 kilometre uzunluğunda.

Fotoğrafta Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) yılları arasında yapılan İç Moğolistan'daki yıkık kısım yer alıyor.

Duvarların taban kalınlığı 7 metre, üst kalınlığı ise yaklaşık 6 metre. Kalın duvarların üzerinde atlarla, hatta arabayla bile yolculuk yapmak mümkün.

Sanılanın aksine tüm duvarları tuğladan oluşturulmayan setin inşasında toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o dönemin malzemelerinden faydalanıldı.

Çin Seddi'nin ana amacı ise kuzeyden gelen Türk saldırılarından korunmak.