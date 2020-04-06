Çin’de ‘en kaliteli’ çayın hasadı başladı

Ülkenin tarım ve kültür tarihinde çayın önemim oldukça büyük.

Çin, dünyada çayı ilk üreten ve içen ülke.

Ülkede, çay bitkisinin yetiştirilmesi ve çay yapraklarının toplanışı belirli bir takvime bağlı olarak yapılıyor.

Buna göre; tadının kaçmaması için çay belirli günlerde toplanıyor.

Bahar mevsiminde hava koşulları elverişli, yağmur yağışı yeterli.

Ayrıca önceki yılın sonbahar ve kış mevsimlerindeki dinlendikleri için, çay yaprakları içinde bol besin bulunuyor.

Bu nedenle bahar mevsiminde büyüyen çay filizlerinin kokusu güzel, sağlık koruma işlevi daha güçlü olduğundan, özellikle baharın erken döneminde toplanan çay en kaliteli çay olarak değerlendiriliyor.