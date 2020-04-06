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Çin’de ‘en kaliteli’ çayın hasadı başladı
Çin’de ‘en kaliteli’ çayın hasadı başladı
Çin'de yılın ilk çay hasatları renkli görüntülere sahne oluyor.
Seyahat 6 Nisan 2020 - 12:54

Ülkenin tarım ve kültür tarihinde çayın önemim oldukça büyük.

Foto:DepoPhotos

Çin, dünyada çayı ilk üreten ve içen ülke.

Foto:DepoPhotos

Ülkede, çay bitkisinin yetiştirilmesi ve çay yapraklarının toplanışı belirli bir takvime bağlı olarak yapılıyor.

Foto:DepoPhotos

Buna göre; tadının kaçmaması için çay belirli günlerde toplanıyor.

Foto:DepoPhotos

Bahar mevsiminde hava koşulları elverişli, yağmur yağışı yeterli.

Foto:DepoPhotos

Ayrıca önceki yılın sonbahar ve kış mevsimlerindeki dinlendikleri için, çay yaprakları içinde bol besin bulunuyor.

Foto:DepoPhotos

Bu nedenle bahar mevsiminde büyüyen çay filizlerinin kokusu güzel, sağlık koruma işlevi daha güçlü olduğundan, özellikle baharın erken döneminde toplanan çay en kaliteli çay olarak değerlendiriliyor.

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