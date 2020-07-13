Çinileriyle göz alan Sırçalı Medrese

Sırçalı Medrese, 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından fıkıh ilmi okutulmak üzere yaptırılmıştır.

“Açık Avlulu Medrese” tipinde inşa edilen yapının ana eyvanın sağında ve solunda kubbeli birer oda vardır. Bunlar klasik kışlık dershanelerdir.

Yapının en süslü ve gösterişli yeri olan ana eyvan bugün oldukça sağlam durumda. Yalnız eyvan kemerinin yere kadar olan altıgen çinilerle eyvanın üst kısmındaki çiniler büyük ölçüde dökülmüş ve bozulmuş.

Eyvan üç basamakla avludan ayrılıyor. Cephesi çeşitli şekillerde ve görünüşlerde çinilerle ve âyetlerle bezeli.

Kemer içinde yer alan altıgenin ortasındaki mimarî kitabede Medreseyi Tuslu Mehmed Usta'nın yaptığı yazılı.

Yazı bordürleri eyvanın cephesini çepeçevre dolaşmakta.

Eyvanın güney duvarında çinileri dökülmüş mihrap bulunuyor.

Sırçalı Medrese çinileri çini sanatı bakımından önemli bir yer tutuyor.

Sırçalı Medrese'nin üst katı hâlen Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce kullanılmaktadır.