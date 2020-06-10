Çin’in en büyük şelalesi Huangguoshu

Yeni tip corona virüsü COVID-19 salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de vaka sayıları yok denecek kadar azalınca, alınan tedbirler esnetildi.

Salgın zamanında ziyarete kapalı tutulan Guizhou eyaletinin Anshun kentine bağlı Zhenning Buyi-Miao Özerk İlçesi’nde yer alan Huangguoshu Şelalesi de, baharın tüm coşkusunun hissedildiği bugünlerde kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Huangguoshu, Dabang Nehri’nin kolu Baishui ırmağında bulunan dokuz aşamalı şelale topluluğunun da en büyük şelalesi. İsmini “Huangguoshu” adlı yerel bir bitkiden alan şelalenin yüksekliği yaklaşık 80 metre, ana şelalenin uzunluğu ise 67 metreye ulaşıyor.

Çin’in en büyük şelalesi olan Huangguoshu, 1999 yılında dünyadaki en büyük şelale topluluklarından biri olarak, Guiness Dünya Rekorları Kitabı’na alınmıştı.

Huangguoshu şelalesi, dünyada yukarı, aşağı, ön, arka, sol ve sağ olmak üzere altı açıdan da seyredilebilen tek şelale olmanın yanı sıra, dünyada tek su perde mağarasına sahip olan, mağara içi ve dışında dinlenen, seyredilen ve dokunulan tek şelale.

Tam karşısına inşa edilen seyir kameriyesini dolduran turistler, hızla akan nehrin suyunun dökülüşünü izlerken bol bol fotoğraf çekiyor, video kaydı yapıyor.

Huangguoshu şelalesinin eteğinde derinliği 17 metre 70 santimetre olan ve ‘Gergedan Gölcüğü’ olarak adlandırılan bir de gölcük bulunuyor.