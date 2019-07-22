Çin’in kutsal tepesi Tai Dağı

Çin'de büyük tarihi ve kültürel öneme sahip bir dağ olan Taishan'ın en yüksek noktası 1532 metrede bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu dağ, 3000 yıl boyunca bir ibadet dağı olarak kullanılmış.

Taoculuk felsefesinde, “Doğunun Kutsal Tepesi” olarak da bilinen dağ Antik dönemde de Çin imparatorları için önem arzediyordu.

Bir Çin imparatoru tahta çıkmadan önce, Taishan dağına tırmanır ve göklerin ve yerin tanrıları ve ataları için dualar ederdi.

Dağda, toplamda: 22 tapınak, 97 nispeten harap olmuş yapı, 819 taş tablet, 1018 taş yazıt bulunuyor.

Tepeye merdivenlerle tırmanılıyor.