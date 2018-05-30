Çocukla yurt dışı tatiline gitmeden yapmanız gerekenler

Çocukla yurt dışı tatiline gitmeden önce yapmanız gerekenler listesinde ilk adım; seyahatten en az 10 gün önce çocuğunuzun aşılarını tamamlamak ve pasaport çıkartmak. Çocuklar için pasaport ve vize alma süreci tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi işler. Ekstra olarak anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istenir. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra çocuğunuzun valizini hazırlamaya başlayabilirsiniz.

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Seyahat etmenin, yeni yerler, yeni kültürler tanımanın bir kez tadına vardıysanız çocuğunuzun olması size engel olamaz. Üstelik 2 yaşına kadar uçak bileti ve otel ücreti alınmayan çocuğunuz, maddi yönden bir külfet yaratmazken, seyahatleriniz sayesinde daha küçük yaşta çok değişik deneyimler yaşayabilir.

Çocuğu olduktan sonra seyahatlerden uzak kalacağını düşünen, yaklaşık on beş yıl kadar rahat bir tatil ya da seyahat yapamayacağı kaygısına kapılanlar için belirtelim ki gerçek hiç de öyle değil. Nasıl ki çocuksuz yıllarınızda seyahat ederken belli başlı hazırlıklar yaptıysanız, şimdi de çocuğunuza dair birkaç eklemeyle şahane bir seyahat organize edebilirsiniz.

Çocuk İçin Valiz Nasıl Hazırlanır?

Seyahatiniz sırasında dışarıda çok vakit geçireceğiniz için çocuğunuza yedek kıyafet alırken olası aksilikleri hesaba katarak, birkaç adet fazladan giysi ve iç çamaşır eklemelisiniz. Böylece zaman zaman gün içinde üç kıyafet değiştirmek zorunda kalsanız da böyle günleri sorunsuz şekilde atlatabilirsiniz. Denize ya da havuza girecekseniz yedek mayo, kolluk, şapka gibi eşyalarını da yanınıza almalısınız.

Uçak yolculuğu sırasında ve çocuğunuza hitap etmeyen yerleri ziyaret ettiğinizde sıkılmaması için bir önlem olarak sevdiği birkaç oyuncağı yanınıza alabilirsiniz. Her türlü aksiliğe hazırlıklı olmak için sıklıkla ihtiyaç duyulabilecek ilaçları da valizinizde bulundurmalısınız. Ateş düşürücü, ağrı kesici şuruplar, termometre, fitil, yanık ve pişik kremleri, sıcak mevsimlerde sivrisinek kovucular, kaşıntı giderici kremler, çocuğunuzun hassas tenini koruyacak yüksek faktörlü güneş kremleri mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken şeylerden. Böylece güneş yanıkları, sinek ısırıkları ve bunların yol açabileceği diğer hastalıklardan korunurken, ateşlenen çocuğunuzun başında yurt dışında reçetesiz satılmayan ilaçlar nedeniyle çaresiz kalmazsınız.

Çocuğunuz ek gıdalar alabilecek kadar büyüdüyse valizinize bu gıdalardan ekleyebilirsiniz. Aslında özellikle Avrupa ülkelerinin çoğunda, market raflarında Türkiye'dekinden çok daha çeşitli mama alternatifleri bulabilecek olsanız da acil durumlar için valizinize atacağınız birkaç kavanoz mama, kraker, meyve ve küçük sandviçler, can kurtaran olarak imdadınıza yetişebilir. Bebeğinizin her gün kullandığı eşyalarını da yanınıza alarak huysuzlanmasının önüne geçebilirsiniz. Örneğin emziği, biberonu, sarılarak uyumayı sevdiği ayıcığı ya da en sevdiği battaniyesi…

Şehri gezerken bebeğinizin eşyalarını yanınızda taşıyabileceğiniz bebek çantası da olmazsa olmazlar arasında. Ayrıca valizinize değil ama yanınıza alacağınız katlanabilir bir puset, görmek istediğiniz yerleri dolaşırken, bebeğinizin içerisinde uyumasına ve birkaç atıştırmalıkla ilgilenerek oyalanmasına yardımcı olabilir. Rüzgarlık da soğuk ve yağışlı havalarda pusetteki çocuğunuzu korumaya yardımcı olur.

Uçak Yolculuğunda Çocuğunuzun Oyalanması ve Rahatı İçin Neler Yapılabilir?

Henüz emen bir bebeğiniz varsa iniş ve kalkışlarda bebeğinizi emzirerek uçak yolculuklarında oluşan orta kulak basıncını dengeleyebilirsiniz. Bolca uyuyan bebekler için hava yolu şirketinden bebek hamağı talep edebilirsiniz. Daha büyük bir çocuğunuz varsa kabin basıncı için sakız çiğnetebilirsiniz. Ayrıca telefonunuza ya da tabletinize yükleyeceğiniz ilgi çekici oyunlar ve çizgi filmler yolculuk süresince oyalanmasına yardımcı olur. Yine yanınıza alacağınız birkaç atıştırmalık, çocuk dergileri, boyama kitapları da onu oyalayacaktır. Tüm bunlara rağmen çocuğunuz huysuzlanırsa uçakta küçük turlar atmak rahatlatıcı olabilir. Bu nedenle çocuğunuz 2 yaşından büyükse koridor tarafındaki koltukları tercih etmeniz bu tip durumlarda rahat hareket edebilmenizi sağlar. Ayrıca uçuş saatlerinizi çocuğunuzun uyku saatine göre ayarlamanız da yolculuğunuzun rahat geçmesine yardımcı olabilir.

Yurt Dışı Tatilinde Çocuğunuzun Beslenmesi İçin Öneriler

Ebeveynleri çocukları ile seyahat etmekten alıkoyan durumlardan biri de beslenme kaygısı. Bu kaygıdan kurtulma faslına öncelikle, birkaç günlük tatilde günlük rutini dışında beslenmesinin çocuğunuzda kalıcı bir zarara yol açmayacağını kabullenerek başlayabilirsiniz. Tatilinizde biraz rahatlayın, döndüğünüzde yine gönlünüze göre beslenme programları uygulayabilirsiniz.

Henüz emen bir bebeğiniz varsa zaten dışarıdaki besinler hakkında kaygılanmanız gerekmez. Eğer çocuğunuz mama yiyorsa birçok ülkede çeşit çeşit kavanoz mamalar ve meyve pürelerini marketlerde bulabilirsiniz. Çocuğunuz 2 yaşından büyükse artık endişe etmeniz için hiçbir sebep kalmamış demektir, çünkü sizin yediğiniz her şeyi o da yiyebilir. Yine de içiniz rahat etmiyorsa valizinize ekleyeceğiniz evde yapılmış ufak atıştırmalıklarla beslenmesine takviye olabilirsiniz.

Son olarak seyahate çıkmadan önce gideceğiniz şehirdeki çocuklar için uygun mekanları ve aktiviteleri araştırabilirsiniz. Böylece günlük planlarınıza dahil edeceğiniz bu aktiviteler ile sadece siz değil çocuğunuz da keyifli bir gün geçirmiş olur, yorularak rahat bir uyku uyuyabilir. O pusetinde uyurken siz de şehrin altını üstüne getirebilirsiniz.