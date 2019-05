Çocuklar için 5 Şeker Bayramı destinasyonu

BİR FRANSIZ KLASİĞİ…

İlki bir Fransız klasiği olan Club Med Palmiye… Haziran olması nedeniyle havanın muhteşem olacağı kesin… Tatil köyü genel olarak çocuk odaklı… Mini Club bizzat tecrübe ettiğim çok keyifli ve eğitim odaklı… Tüm gün çocuklarınıza türlü türlü alternatifler sunuyorlar.

Club Med’in özelliği cumartesiden cumartesiye giriş aldığı için bir hafta boyunca çocuklarınız aynı arkadaşlarla vakit geçiriyor. Tesiste yabancı çok olduğu için lisan açısından da çocuklarınız için çok keyifli olabilir. Club Med in tüm tatil köylerinden farkı su kayağı sporunun ücretsiz olması… Her yerde üstelik bir hayli ücreti yüksek verilen bu aktivite burada bedava…

Bayramda da tesisin bir sürprizi olacak dünya su kayağı şampiyonları harika şovlar yapacaklar.

LEYLEKLER DİYARI SARIGERME

Bir diğer alternatif leylekler diyarı Sarıgerme olabilir… Hilton Sarıgerme yine çocuk odaklı çok keyifli bir otel… Hilton Dalaman su kaydırakları ve şovları gerçekten çok keyifli…

Çocuklar için tüm gün aktiviteler mevcut…

Daha çok İngiliz turistin tercih ettiği tesis 12 ay açık…

Size bu tesisi tavsiye etmemin bir başka sebebi ise mutfağının çok iyi olması…

60 şefin çalıştığı otelde dünyanın öne çıkan mutfaklarını alacart restoranlarında servis ediyorlar. Çocuklarınızın damak tadını oluşturmak ve farklı mutfakları deneyimlemesi için çok güzel bir alternatif…

Bu bölgenin mavi yengeci çok meşhur tatmadan dönmeyin…

SICAK DENİZ SEVENLERİN TERCİHİ KIBRIS

Haziran'da Kıbrıs hep iyi fikir… Sıcak deniz sevenlerin tercihi Kıbrıs oluyor. Adada denizi en güzel yerlerden biri Bafra ve gerçekten görülmeye değer… Rengi bile farklı…

Bu sene yeni açılan Concorde Luxury Resort Kıbrıs çocuklar için çok eğlenceli alanlar yaratmış..

Cem Yılmaz'ın her ay gösteri yaptığı oteli de bayram alternatiflerinize alabilirsiniz… Mini club akşam geç vakitlere kadar hizmet veriyor. Çalışanlar da her an sizinle irtibat halindeler…

ÇOCUKLAR HER SENE GELMEK İSTİYOR

Fethiye Hillside hep bir klasiktir ya… Zengin büfesi ve çocuk aktiviteleri ile… Genelde Türklerin tercih ettiği Hillside aynı zamanda teknelerin de uğrak yeri…

Çocukluğumuzun geçtiği Pasha Club hala tesiste nesillere dokunuyor. Hillside'ın animasyon ekibi de son derece keyifli…

Bayram için keyifli olabilecek destinasyonlardan biri Hillside… Spor aktiviteleri ve eğlence odaklı olduğu için çocuklar genelde alışınca her sene buraya gelmeyi istiyorlar. Bildiğim bir çok Hillside arkadaşlığı var…

‘YALIKAVAK MARİNA’YA YAKIN OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Bayramda Bodrum da başka bir alternatif olabilir…. Denizi en güzel yerlerden biri olan Tilkicik koyundaki Delta Marriott Bodrum hem sizin hem de çocuklarınız için keyifli bir otel…

Her yaşta çocuk için düşünülmüş aktiviteler mevcut… Özel kum plajı, kaydıraklar, mini club aktiviteleri çocuğunuzun tüm gününü dolduruyor.

Tesisisin Yalıkavak marinaya yakın olması da büyük avantaj… Sadece otelde kalmanız gerekmiyor. Yakın olduğu için çarşıya da inebilirsiniz…

Çocuk menülerine de çok önem verdiklerini söyleyebilirim. Satın almadan her türlü detayı ile ilgilenen duayen otelci Blagoy Lerga farkını ortaya koyuyor.