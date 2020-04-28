Corona sonrası turistlik geziler eskisi gibi olmayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir turizm şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Deniz Kılıç, corona virüsü salgını ve sonrasında Türk turizminde yaklaşık 15 bin profesyonel rehberinde olumsuz etkileneceğini ancak turların Türkiye’de ve dünyada kısa bir süre sonra yeniden yapılmaya başlanacağını söyledi.

KALABALIK GURUPLAR HALİNDE TUR DÖNEMİ BİTTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve Muğla Rehber Odası Kurucu üyesi olan ve bugüne kadar 80 ülkede ve ülkemizde yaklaşık 5 bin turiste profesyonel rehberlik hizmeti verdiğini belirten Kılıç; “Artık eskisi gibi ne Yurt içinde ne yurt dışında 30-40'ar kişilik kafileler halinde kültür, doğa ve turizm turları yapılamayacak. İnsanlar yine dünyayı gezmeye devam edecek ama refleks olarak daha küçük grupları tercih edecek. Çünkü salgın hastalık sonrası insanlar çok daha küçük guruplar halinde seyahat edip gezmek isteyecek, buda doğal olarak maliyeti arttıracak. Dünya bir süre sonra corona ile turizme alışacak. Tatil yapmayı, turları tercih eden turist sayısında önemli ölçüde azaltacak. Bundan sonra turların 4-6-8 er kişilik guruplar halinde sosyal mesafeye uygun vaziyette düzenleneceğini düşünüyorum” dedi.

TURLARA OLAN İLGİ AZALMAYACAK

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak rehberlik hizmeti verdiğini belirten Kılıç, sözlerine şöyle devam etti; “Türkleri bir çok ülkede gezdirdiğim gibi Amerikalı, Kanadalı gruplara İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerde rehberlik hizmeti verdim. Ayrıca motosiklet & bisiklet turları da yaptım. Türkiye’nin her bölgesinde Amerikalı, Avrupalı, Avustralya ve Yeni Zelandalı gruplara rehberlik yaptım. Geçen yıl sonunda kurduğum seyahat acentası ile de artık Bodrum ve çevresinde turlar organize etmekteyim”

BU YIL TÜRKİYE İÇİNDE SADECE YERLİ TURİST TATİLE GELEBİLİR

Corona sonrası turizm anlayışında değişiklikler olacağına inandığını belirten Deniz Kılıç, “İlk refleks olarak insanlar mümkün olduğunca daha az insanın bulunduğu gruplarla gezmek isteyecek. Daha az insanın bulunduğu yerlerde konaklamak isteyecek ama sonrasında , birkaç yıla kadar her şeyin eskisi haline döneceğine inanıyorum . Türkiye içinde yaz ortasında bir hareket bekliyorum ama bu hareket bence yalnızca yerli turistle sınırlı kalacak. 2021 yazına kadar yabancı turistin onlarca insanla aynı uçağa atlayıp ülkemizi ziyarete geleceğini pek düşünmüyorum (umarım yanılırım). Aynı refleks ülkemize turist getiren yolcu gemileri içinde geçerli. Hal böyleyken Türkiye ‘de bulunan yaklaşık 15.000 rehberin büyük bir kesiminin sıkıntı çekmeye devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.