Corona virüsü sonrası turizmin kuralları sil baştan yazılacak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Turizm işletmecileri salgının sona ermesinin ardından başlayacak olan sezonda konaklama tesislerinin gerekli hijyen koşullarının sağlanması noktasından ekonomik paketlere kadar birçok şeyin değişeceğini söyledi. Turizmin tekrar canlanması ile birlikte önce iç pazarın hareketleneceğini belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, her şey dahil sisteminde de değişikliklere gidileceğini söyledi.

Corona virüsü salgınından dolayı zor günler yaşayan turizm sektörünün tekrar canlanması ile birlikte çoğu alışkanlığın değişmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Tanıtım Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, salgının turizm sektöründeki hijyen kurallarının baştan yazdıracağını söyledi.

“TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİ GEREK”

Hijyen koşullarının sağlanması noktasında otellerdeki her şey dahil sistem başta olmak üzere çoğu alışkanlığın değişmesinin beklendiğini belirten Sili, önce hem Türkiye'de, hem de dünyada her şeyin normale dönmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin dünyanın her ülkesinden misafir ağırladığını dile getiren Sili, şöyle konuştu:

“Bu manada baktığımız zaman sadece bizde normalleşme yeterli değil. Tüm dünyanın da misafir gönderebilecek düzeyde normalleşmesi lazım. Bu tabi ki beli bir süreç alacaktır. Biz de öyle ya da böyle bu süreci yaşamak zorundayız. Bunun akabinde bizler ne yapacağız? Bugüne kadar birçok eğitim verdik. İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz vasıtasıyla. Olması gereken hijyen kurallarının yanı sıra tesislerimizde bu konuyla alakalı, neler yapılması gerektiğini ilgili departmanlarımızın amirleri ve onların çalışanlarına eğitimler verdirdik”

“HİJYEN ANLAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLERE GİTMEK DURUMUNDAYIZ”

Her şey dahil sisteminin bir anda kaybolmayacağını belirten Sili, “En azından her şey dahilin sunumu anlamında bir takım değişiklikler söz konusu olacak ister istemez. Soğuk büfelerimizi porsiyon haline getireceğiz. Zaten birçok tesisimiz bunu yapıyordu. Yani herkesin aynı kaşıkla, aynı kaptan yemek ya da soğuk meze alması yerine bunları porsiyonlama yoluna gideceğiz. Keza sıcak büfelerimizde aynı şekilde veyahut bizim elemanlarımızın aşçılarımızın dağıtım yapması şeklinde bir uygulamaya gideceğiz. En azından her şey dahil sisteminin içeriğinde pak fazla değişiklik olmayacak kısa vadede ama hijyen anlamında birtakım değişikliklere gitmek durumundayız. Bunu hem kendi sağlığımız için hem de misafirlerimizin sağlığı için yapmak zorundayız. Böyle bir değişiklik öngörüyorum” dedi.



“ÖNCELİKLE HAREKETLENECEK OLAN İÇ PAZAR OLACAK”

Sili, önce iç pazarın hareketleneceğini belirterek, “İç pazarın her zaman önemli olduğunu ifade ettik. Turizmle uğraşan İspanya gibi, Yunanistan gibi bu işe yoğun emek harcayan ülkelerin hemen hemen tamamında ortalamada yüzde 20-25 civarı bir iç pazar kapasitesi söz konusu. Tabii ki bizde de böyle olması için uğraşılıyor ama burada ekonomik güç de devreye giriyor. İnsanların tatile ayırabilecekleri bütçeleri önemli. Bu anlamda Türkiye yüzde 20-25 noktalarına gelemeyebilir. Kısa dönemde, tatil dönemimizde her ne kadar şu anda uzadıysa da, okulların açılıp kapanmasıyla doğru orantılı ağırlıklı tatile çıkılır. Bunun yayılması sürece başlamıştı uğraşılıyordu. İnsanların tatile ayırabilecekleri miktar, bizim onlara sunabileceğimiz doğru fiyatlarla çok daha yoğun bir iç pazar talebi bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Tabi çok kısa vadede gerçekleşecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.