Coronaya rağmen… Patara’da tüm zamanların rekoru kırıldı!

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti, yılın bitimine 1.5 ay kala tüm zamanların en yüksek gelirine ve ziyaretçi sayısına ulaştı. Rekor coronaya rağmen kırıldı. Tüm dünyayı etkileyen salgın olmasaydı rakamın çok daha yukarılarda olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğradı.

Pandemi nedeniyle 4 ay kapalı olmasına rağmen Patara Antik Kenti, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı ve gelirini yılın 10 aylık döneminde geride bıraktı. Patara, Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir getiren ören yeri oldu.

Bu yılın ekim ayında Patara Antik Kenti’ni 29 bin 638 kişi ziyaret etti. Karşılığında 605 bin 514 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 645 kişinin ziyaret ettiği antik kentte bunun karşılığında 137 bin 776 lira gelir elde edilmişti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ni 248 bin 745 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 659 bin 692 lira gelir elde edildi. Geçen yılın tamamında Patara’yı 176 bin 143 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti.

Bu yılın 10 aylık döneminde Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısı, tüm zamanların ziyaretçi rekoru oldu. Sağlanan gelir de tüm zamanların gelir rekoru oldu.

Yıl sonuna kadar Patara Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısının 300 bini aşması bekleniyor. (DHA)