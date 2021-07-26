Çorum’un tarih kokan nostaljik sokağı

İskilip ilçesinde yaşayan Ömer Erdoğan’ın Nostalji Sokağı macerası, izlediği Yeşilçam filmlerinden etkilenerek 1960’lı ve 1970’li yılları yansıtan hayalindeki fotoğrafçı dükkânını kurmasıyla başladı. İskilip Belediyesi'nde görevli Bilal Arıcı'nın eskiden oturdukları ahşap evin bir odasını şark köşesi yapmasıyla da devam etti.

Daha sonra kafa kafaya veren Erdoğan ve Arıcı, ilçede yaşayan insanları geçmişe yolculuk yaptırmak ve dışarından gelen yerli ve yabancı turistlere hem ilçenin tanıtımını yapmak hem de ziyaretçilerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Nostalji Sokağı kurmaya karar verdi.

Salilerbaşı Sokak üzerinde dört iş yeri kiralayan iki arkadaş, içerisinde fotoğrafçı, bakkaliye, kıraathanenin yer aldığı ve yıllarca düşledikleri Nostalji Sokağı’nı kurdu.

Sokakta bulunan fotoğraf dükkanı da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yöresel bir kelime olan ‘foturafcı’ isminin verildiği ve adeta mini bir müzeyi andıran dükkan, 1960 ve 1970’li yıllara ait bir fotoğrafçı dükkanının imitasyonunu anımsatıyor.

Dükkanda satılık veya teşhir edilmesi gereken ürünlerin yanı sıra 1970’li yıllara ait kasetler, pikap, televizyon, plaklar, pullar, eski çerçeveler, ecza dolabı, duvar halısı, tel dolap ve aile fotoğrafları bulunuyor. Fotoğraf dükkanını görenler teşhir edilen eşyaları satın almak istese de satış yapılmıyor.

Sokağın içerisinde eski bir telefon kulübesi de bulunurken, içerisinde o döneme ait ilanlar, broşürler, siyasi partilerin seçim sloganlarının yer aldığı afişler yer alıyor. Kıraathanede ise İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi ile vatandaşların destekleriyle oluşturulan bir kütüphane bulunuyor.

Kıraathaneye gelerek ders çalışan, kitap okuyan ve zeka oyunlarıyla ilgilenen çocuklara ücretsiz olarak yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Bakkaliye'de ise geçmiş yıllarda bir bakkalda satışı yapılan tüm malzemelerin imitasyonları yer alıyor. (İHA)