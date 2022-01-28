Courchevel: Dünyanın en lüks kayak bölgesi

Fransız Alpleri’nin gözde kasabası Courchevel, dünyanın en büyük ve en lüks kayak merkezi olarak tanınıyor.

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Courchevel, 1942 yılında şehir plancısı Laurent Chappis tarafından bir doktora çalışması için planlanmış.

Fransa'nın orijinal dağ köylerinden biri olmayan bu küçük yer, aslında sıfırdan inşa edilmiş kasaba. Courchevel'in bu kadar gözde olmasının nedeni, Trois Vallées isimli, birbirine bağlı üç vadi bölgesinde yer alması.

Böylece kilometrelerce uzanan kusursuz pistlere sahip bir bölge olmuş.

Muhteşem manzaraları ile kartpostal güzelliğine sahip olan belde, lüks otelleri, Michelin yıldızlı restoranları ve hareketli gece hayatıyla Alpler'in zirvesinde ayrıcalıklı bir tatil yaşatıyor.

(Fotoğraflar: Depo Photos)