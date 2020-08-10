Cousteau’nun torunu sualtına yaşam istasyonu kuruyor

Babasının keşfettiği tüplü dalışı 4 yaşında ilk kez yapan torun Cousteau, bugün 52 yaşında. Ünlü araştırmacı, tasarımcı Yves Béhar ile birlikte en büyük sualtı laboratuvarın oluşturulması üzerinde çalışıyor.

Bu tasarıma, Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon’un oğlu Proteus'un adını verildi. Tasarımcılar, yapının 100 metreden daha fazla bir derinliğe inebilmesi hedefliyor.

Proteus, deniz tabanının profiline uyum sağlayacak iki katlı bir yapı olacak. İstasyonun güç kaynakları ise rüzgar, güneş ve okyanustan dönüştürülen termal enerji olacak.

Proteus’un ana modülü, laboratuvarları, tıbbi bölmeleri, yaşam destek sistemlerini, rekreasyon alanlarını ve depoları barındıracak bir dizi kapsülle birleştirilecek. En büyük bölmede zeminde dalgıçların yanaşacağı bir alan olucak. Ayrıca dünyanın ilk sualtı sebze bahçesi ve video ekipmanına ev sahipliği yapacak.

Proje başarılı olursa, Proteus ilk sığınağını Karayip Denizi’ndeki Curacao sahilinden 17 metre derinlikte inşa edilecek. Dalgıçlar tarafından ziyaret edilebilecek ve burada dekompresyona maruz kalmadan uzun süre kalabilecekler.

Fabienne Cousteau ayrıca araştırması hakkında konuşacağı canlı yayınlar düzenlemeyi vaat ediyor.