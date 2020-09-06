COVID-19, Avrupa’da bir şehir kaçamağının maliyetini nasıl etkiledi?

Her yıl Birleşik Krallık Postanesi, farklı destinasyonları ziyaret etmenin ortalama maliyetini bulmak için yemek fiyatları, şehir içi ulaşım, gezi deneyimleri ve Avrupa şehirlerindeki konaklama gibi kriterleri karşılaştıran bir çalışma olan 'Şehir Maliyetleri Barometresini' yayınlıyor. En son sonuçlar, fiyatların genel olarak azalmasıyla keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

SADECE İKİ ŞEHİRDE ARTIŞ VAR

Çalışma, incelenen 27 şehrin 25’inde belirli öğeler ve deneyimler için düşen fiyatları ortaya koyuyor. Şehir Maliyetleri Barometresi’ne göre, en büyük düşük yaklaşık %26 ile Reykjavik ve Oslo’da. Diğer Avrupa şehirlerinin ise,yarısından fazlasında (%52) genel fiyatlar bir yıl öncesine göre daha düşük. Maliyetteki düşüş, büyük ölçüde Avrupa’daki en önemli şehirlerdeki otel fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. Bu yılın Mart ayına kıyasla yalnızca iki şehir (Atina ve Katowice), iki gecelik üç yıldızlı konaklamanın ortalama maliyetinde artış kaydetti.

Havalimanından şehir merkezine dönüş otobüsü yolculuğunun maliyeti, bir şişe bira ve en iyi müze ziyareti gibi verilere odaklanılarak toplam 12 ‘şehir molası maddesi’ incelendi. Dublin’de fiyatlar % 25.5, Kuzey İrlanda’da ise fiyatlar % 22 düştü. Belfast,% 25.2 ile ikinci en büyük düşüşü gördü.

En iyi toplam değer söz konusu olduğunda öne çıkan genellikle Doğu Avrupa şehirleri. Bunların içinde ise, Vilnius ve Varşova, düşük bütçeli gezginler için en iyi seçenekler olarak ortaya çıkıyor. Krakow, iki kişi için iki gece için ortalama 75 £ (100 ABD Doları) ile en ucuz konaklama yeriyle övünürken, iki kişilik bir yemek ve bir şişe şarap en ucuz olarak Prag’da bulunabiliyor.

Bu yılın raporu, Avrupa’da büyük değer sunan şehirlerde çok sayıda seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Post Office Travel Money başkanı Nick Boden, “Şu anda yalnızca karantina kısıtlamalarının dışında tutulan şehirleri öne çıkarmayı seçtik, ancak seyahat planlayan kişileri tatillerini rezerve etmeden önce FCO tavsiyelerini dikkatle izlemeye çağırıyoruz” dedi.

2020 Şehir Maliyetleri Barometresi’nde en pahalısı olarak belirlenen şehir ise Zürih.