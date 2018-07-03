Dalaman’ın gezilecek yerleri: Muhteşem doğası ile Dalaman…

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Ege ve Akdeniz'in tüm güzelliklerinin buluştuğu büyülü bir coğrafyada bulunan, yeşille kucaklaşan masmavi koyları, birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve hala ayakta duran tarihi dokusu, mineral bakımından zengin ve şifa kaynağı olan termal kaynakları ile Dalaman’ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

DALAMAN’IN GEZİLECEK YERLERİ

DALAMAN ÇAYI

Dalaman Çayı adrenalin meraklılarının gözde yerlerindendir. Rafting için çokça tercih edilen yer olan Dalaman Çayı, çılgınca akan suları ile hem eğlence imkanı sunmakta hem de dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biridir. Dalaman Çayında zorluk seviyesine rafting yapılmaktadır. Yeni öğrenenler için rafting yapma imkanı da bulunmaktadır.

TELMESSOS ANTİK KENTİ

Dalaman'ın en popüler ziyaret noktalarından biri olan Telmessos, mitolojide oldukça önemli bir yere sahip. İsmini Yunan Tanrısı Apollon'un oğlu Telmessos'tan alıyor. Bunun yanında önemli kaya mezarlarına ev sahipliği yapan Telmessos, M.Ö. 3000'li yıllardan günümüze kadar uzanan bir tarihe sahne olarak pek zengin bir kültürel çeşitlilik sunuyor. Hermepias'ın oğlu olan Kral Amyntasın'ın kaya mezarı da bu antik kentte yer alıyor.

SARIGERME PLAJI

Dalaman'ın en meşhur plajları arasında olan Sarıgerme Plajı, “enine boyuna” oldukça geniştir. Kıyıda uzayıp giden manzarasıyla ziyaretçilerini hemen etkisi altına alır. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Sarıgerme Plajı, masmavi denizi ve göz alıcı doğasıyla kesinlikle görmeniz gereken bir nokta.,

SARSILA KOYU

Dalaman ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Çam ağaçları ile çevrili olan Sarsıla Koyu doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Tekne ve yatların uğrak yeri olan Sarsıla Koyu, az sayıdaki butik otelleri, kara yolundan ulaşımın zorluğu, Sarsıla Koyu'nu tam bir kaçış ve huzur noktası haline getiriyor. Bu koya en iyi ulaşım denizden.

TLOS ANTİK KENTİ

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, Likya Bölgesi olarak bilinen coğrafyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. Yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki dik yamaçları ile doğal açıdan korunaklı akropol tepesinin çevresi, yer yer sur duvarları ile tahkim edilmiştir. Tlos kalesine çıkarken yamaçtaki kayalara oyulmuş tapınak mezarlar dikkat çeker. Bu mezarların en görkemlisi kanatlı at Pegasus'un, üç başlı canavar Chimera ile savaşırken resmedildiği Bellerephontes'e ait mezar anıtıdır. Girişinde iki sütun, üç bölümlü duvar, ortada süslemelerle bezenmiş kapı, iki yandan mezar odasına giden kapılar yapıya ilgiyi daha da artırır. Akropolün eteğinde birkaç oturma sırası, stadyum, hamam, tiyatro ve kilise kalıntıları yer alır. Kalenin altındaki düzlükte dokuz metre genişliğinde Lykia (Likya) duvar kalıntıları bulunmaktadır. Altı kemerli kapısı ayakta olan kent agorasının güneyinde Roma Dönemi surları görülmektedir. Tlos'un ayakta olan önemli yapısı tiyatrosudur. Bununla birlikte stadyum da büyük bir önem arz etmektedir. Tlos, Likya'nın spor kenti olarak da bilinmektedir.

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LETOON

Letoon, Antik Çağda Likya'nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları bulunmaktadır. Artemis ve Apollo'nun annesi Leto'ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve peripteros tarzında yapılmış Leto Tapınağıdır ve 30.25 m'ye 15.75 m. büyüklüğündedir. Doğuda yer alan Dor tarzında yapılmış olan Apollo tapınağı, Leto tapınağından daha az korunmuş durumdadır ve 27.90 metreye 15.07 metre boyutları ile daha küçüktür. Her iki tapınağın ortasında yer alan ve en küçük tapınak olan Artemis tapınağı 18.20 metreye 8.70 metre boyutlarındadır. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

GÜNLÜKLÜ KOYU

Dalaman'ın bir başka bilinen koyu da Günlüklü Koyu'dur. Bu koy hem çok sayıda plaja hem de otel ve pansiyonlara sahip olması nedeniyle en hareketli en çekici koylarından biri olma özelliğine sahip aynı zamanda turistlerin uğrak noktalarından.