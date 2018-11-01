Dalış tutkunlarına özel turkuaz renkli rotalar

Yeryüzü bize keşfetmek için sayısız rota sunarken okyanus ve denizlerin altı ise apayrı bir dünyanın kapılarını açıyor. Uçsuz bucaksız bir evren olan su altını ister tek seferlik değişik bir deneyim yaşamak için isterseniz dalış tutkunuzu perçinlemek için tercih edin. Kutuplardan Ekvator'a, Asya’dan Akdeniz’e her yerde nefes kesen dalış noktalarına ulaşabilmek mümkün...

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Sharm El Sheikh, Mısır

Dünyanın en ünlü ve popüler dalış noktalarından biri olan Sharm El Sheikh, Mısır‘ın doğusunda, Sina Yarımadası'nın güney ucunda bulunuyor. Çölün ortasındaki vaha olarak anılan ve Kızıldeniz'in tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunan Sharm El Sheikh; otellerinden casinolarına, yat limanlarından gece kulüplerine tam anlamıyla bir tatil cenneti.

Oldukça zengin bir canlı çeşitliliğine sahip olan Kızıldeniz'de batıkların üzerini kaplamış mercanlar, deniz kaplumbağaları ve köpek balıkları dahil yüzlerce bitki ve hayvan görülebiliyor. Neredeyse tüm yıl sıcak olan havası ile su sporu sevenler için pek çok seçenek sunuyor. Cazibe merkezi haline gelen turistik kentte; kite boarding, rüzgar sörfü, yelken, kano gibi birbirinden farklı su sporunu denemek mümkün. Kendisiyle aynı isimde uluslararası bir havalimanına sahip olan Sharm El Sheikh'e, havalimanından taksi ve otobüslerle kolayca ulaşılabiliyor.

Bahamalar

Başta Kuzey Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Bahamalar, artık turizm ve tatil konusunda markalaşmış noktalar arasında yer alıyor. Plaj dendiğinde akla gelen görsellerin gerçek adresi olan adalar topluluğu, bot turları, romantik organizasyonlar, deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra dalış için de fazlasıyla uygun bir destinasyon.

Öyle ki batıklardan mağaralara, nadir rastlanan deniz canlılarından mercan ormanlarına kadar su altındaki sıra dışı birçok detaya Bahamalar'da yakından tanıklık edebilirsiniz. Tüm bu alternatifler arasında en çok dikkat çekenler ise kambur sırtlı balinalar ve köpek balıkları. Tüm yıl ziyaret etmek için uygun bir iklime sahip olan Bahamalar'a Miami üzerinden hareket eden uçak seferleriyle ulaşılabiliyor.

Baffin Adası, Kanada

Genellikle dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Baffin Adası, cesaret ve tecrübe istiyor çünkü Kanada'nın kuzeyindeki bu bölgede genellikle buz tutmuş suyun altında dalış yapılıyor.

Alışılmışın dışında bir dalış noktası olan Baffin Adası'nda tüplü veya tüpsüz dalış gerçekleştirilebiliyor. Kuzeyde dalışa uygun nadir noktalardan biri olan ada çevresinde yunuslarla ve balinalarla yüzmek en etkileyici deneyimler arasında yer alıyor. Adaya, bağlı bulunduğu Nunavut üzerinden hava ve deniz yolu ile ulaşmak mümkün.

Komodo Adası, Endonezya



Endonezya'nın binlerce adasından biri olan ve ülkenin güneyinde konumlanan Komodo, daha çok ejderiyle ünlü olsa da bölgede bulunan pembe renkli plajı ve muhteşem dalış noktalarıyla da öne çıkıyor.

Dev vatozlar, köpek balıkları, ahtapotlar, deniz kaplumbağaları, mürenler ve yengeçler Komodo bölgesinde birlikte yüzebileceğiniz canlılardan sadece birkaçını oluşturuyor. Adaya en yakın havaalanı, Labuan Bajo adındaki kentte bulunuyor ve bu noktadan sonra Komodo'ya ulaşım sandallar ve teknelerle sağlanıyor.

Ayvalık, Türkiye

Su altı dalış tutkunlarına özel turkuaz renkli rotalar başlıklı bir listede neredeyse her yanı ödüllü plajlarla çevrili ülkemizden bir örnek göstermemek olmazdı. Dalış faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü ve geniş bir alana yayıldığı Ayvalık, Türkiye'de dalış amacıyla tercih edilebilecek en güzel noktalardan biri.

Melina, İlyosta, Deli Mehmet gibi farklı dalış alanlarına sahip olan Ayvalık'ta, tecrübe durumunuza göre genellikle 5 ve 40 metre arası dalışlar yapabilir; oyuklardan kırmızı mercanlara, deniz tavşanlarından yılan balıklarına pek çok farklı deniz canlısını görebilirsiniz. Dalış noktalarına ulaşım, dalış eğitimlerini de alabileceğiniz özel kuruluşlar tarafından sağlanıyor.