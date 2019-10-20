Dalış tutkunlarının gözdesi: “3 Enkaz”

Hayat macera peşinde koşmak, gezegenin en ücra köşelerini keşfetmek ve yeni yerler görmekten ibaret pek çok insana göre. Siz de böyle bir kişiliğe sahipseniz, Tahiti'deki bu bölgeye serbest dalış yapmayı listenize eklemelisiniz.

20Tahiti’deki bir lagünde yer alan bu bölgeye “3 Enkaz” adı verilmiş.

Tahiti, deniz eko sistemindeki en zengin alanlara ve kristal berraklığında denizlere sahip olmasının yanı sıra, dünyanın en iyi dalış alanlarına da sahip.

“3 Enkaz” bölgesinde iki uçak ve bir gemi enkazı bulunuyor.

En şaşırtıcı enkazlardan biri 25 metre derinlikte bulunan ve 1964’te batırılmış çift motorlu bir deniz uçağı.

Diğer ikisi ise bir gulet ve bir planör.

Enkazlar 10 metre derinlikte başlayıp 25 metrede bitiyor.

Nefesini iyi tutabilen dalış tutkunlarının ölmeden önce mutlaka görmesi gereken bir alan…