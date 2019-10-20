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Dalış tutkunlarının gözdesi: “3 Enkaz”
Dalış tutkunlarının gözdesi: “3 Enkaz”
Hayat macera peşinde koşmak, gezegenin en ücra köşelerini keşfetmek ve yeni yerler görmekten ibaret pek çok insana göre. Siz de böyle bir kişiliğe sahipseniz, Tahiti'deki bu bölgeye serbest dalış yapmayı listenize eklemelisiniz.
Seyahat 20 Ekim 2019 - 11:15

20Tahiti’deki bir lagünde yer alan bu bölgeye “3 Enkaz” adı verilmiş.

t2Tahiti, deniz eko sistemindeki en zengin alanlara ve kristal berraklığında denizlere sahip olmasının yanı sıra, dünyanın en iyi dalış alanlarına da sahip.

t3“3 Enkaz” bölgesinde iki uçak ve bir gemi enkazı bulunuyor.

t4En şaşırtıcı enkazlardan biri 25 metre derinlikte bulunan ve 1964’te batırılmış çift motorlu bir deniz uçağı.

t6Diğer ikisi ise bir gulet ve bir planör.

t7Enkazlar 10 metre derinlikte başlayıp 25 metrede bitiyor.

t8Nefesini iyi tutabilen dalış tutkunlarının ölmeden önce mutlaka görmesi gereken bir alan…

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Son güncelleme: 11:32 - 20.10.2019
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