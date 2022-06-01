David Copperfield’in adası veya Leonardo Di Caprio’nun evini kiralamak ister miydiniz? İşte dudak uçuklatan fiyatlarıyla ünlülerin kiralık mülkleri

David Bowie'den Leonardo Di Caprio'ya, David Copperfield'dan Donna Karan'a dünyaca ünlü isimlerin evlerinde yaz tatili yapmak artık hayal değil. Ünlü isimler, evlerini hatta adalarını kiralığa çıkardı... İşte o muhteşem evler ve istenen fiyatlar;

Sozcu.com.tr

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Yaz geldi, tatil mevsimi başladı. Peki hiç tatillerinizi Hollywood ünlüsü gibi yaşamayı hayal ettiniz mi?

Cevabınız evet ise, ünlü isimlere ait kiralık evler bulmak çok da uzak değil. İngiliz basını, Leonardo Di Caprio’dan David Copperfield’a ünlü isimlerin kiralık evlerini ve burada tatil için cebinizden ne kadar çıkması gerektiğini araştırdı.

David Bowie’nin Mustique malikanesi

Fiyat: Haftada 72 bin sterlin yani yaklaşık 1 milyon 500 bin TL

2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi rock yıldızı tarafından tasarlanıp inşa edilen Mandalay, Karayip adası Mustique’de 6,2 dönümlük bir arazide yer alan beş yatak odalı bir villa…

Her yatak odası, doğrudan Karayip Denizi’ne bakan muhteşem bir sonsuzluk havuzuna açılan özel bir verandaya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bowie hayranları, aynı zamanda, yıldızın kayıt stüdyosunda bile vakit geçirebiliyor.

Bowie’nin evinde ayrıca bir oyun odası, şelaleler, gölet ve kocaman bir bahçe yer alıyor. Evi kiralayan kişiler ayrıca bir şef ve 10 kişilik personel ekibini de beraberinde alıyor.

Sting ve Trudie Styler’ın İtalyan villası

Haftalık 103 bin sterlin (2 milyon 132 bin TL)

Il Palagio, ünlü şarkıcı Sting ve eşinin yazlarını geçirdikleri, İtalya’nın Figline Valdarno kentinde bulunan 16’ncı yüzyıldan kalma bir villa…

Çift, tarihi mülkü 1999 yılında oldukça bakımsız bir halde satın aldı ama bu süreçte lüks düzenlemeler yapıldı.

Floransa’dan 45 dakika uzaklıkta Chianti bölgesinde yer alan villada ana suit dahil dokuz tane çift kişilik oda, etkinlikler için dev bir alan, yüzme havuzu, tenis kortu, gölün yanı sıra konuklar için bir konsiyerj hizmeti de bulunuyor.

Richard Branson’ın özel adası

Gecelik 128 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 674 bin TL Gecelik 4 bin sterline oda rezervasyonu yapılabiliyor ama en az 10 oda olması şart….

Daha önce Obama ailesine, Harry Styles, Kate Winslet ve Mariah Carey gibi isimlere ev sahipliği yapmış bu özel adada lüks bir tatil epey maliyetli…

En fazla 48 kişinin uyuyabildiği adadaki konuklara, kişisel bir şef de dahil olmak üzere tam zamanlı bir personel ordusu tarafından hizmet ediliyor. Adada birden fazla havuz, iki plaj ve tenis kortu da yer alıyor.

Branson’un 10 yatak odalı Bali tarzı villası plaja bakıyor ve her yatak odası camekanları sayesinde manzarayı izlemeye olanak sağlıyor.

Ayrıca evde sizi terastan sahile taşıyabilecek bir zipline bile yer alıyor.

David Copperfield’ın cennet adası

Geceliği 45 bin 300 sterlin yani yaklaşık 936 bin TL’den başlıyor

Gerçekten büyülü bir yer görmek istiyorsanız dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield’ın sahibi olduğu 700 dönümlük Musha Cay adasından daha iyisini bulmanız zor olabilir…

Tropikal adaya uygun dizayn edilen beş konuk evinde, özel sürat teknesi, jet ski, bisiklet ve tenis kortu da yer alıyor.

Adada spor salonunun yanı sıra açık hava sineması bile var…

Leonardo Di Caprio’nun Palm Springs’deki evi

Geceliği 3 bin 500 sterlinden yani yaklaşık 72 bin TL’den başlıyor

Oscar ödüllü aktörün Palm Springs’teki evi, 1,3 dönümlük bir çöl vahasında yer alan evinde kalmak gecelik 72 bin TL’den başlıyor.

Ünlü mimar Donald Wexler tarafından inşa edilen malikanenin altı yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.

Oturma odasında bir kokteyl bar ve kuyruklu piyano yer alırken, ayrı bir misafirhane, tenis kortu ve açık/kapalı havuz bulunuyor.

Mick Jagger’ın Karayipler’deki evi

Geceliği 3 bin 400 sterlin yani yaklaşık 70 bin TL

Rolling Stones yıldızının evinde bir gece geçirmek ister misiniz? Bu Japon esintili sahil tesisi, pitoresk L’Ansecoy Körfezi’ne bakıyor ve küçük bir deresinin yanında dev hindistan cevizi bahçeleriyle çevrili.

En fazla 10 misafir ağırlayabilen malikanede, havuz, spor salonu, sinema odası, dev bir yemek salonu ve çalışma odası bulunuyor.

Evi kiralayanlar ayrıca adada dolaşmak için bir Jeep’e sahip olurken, tatilleri boyunca altı kişilik personel onlara eşlik ediyor.

Donna Karan’ın malikanesi

Günlük 36 bin 500 sterlin yani yaklaşık 754 bin TL

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Donna Karan’ın Turks ve Caicos Adaları’nda bulunan evi özel olarak tasarlanmış mimarisiyle öne çıkarken, lüks detaylarıyla da zamanında basın tarafından dikkatle takip edilmişti.

Şimdi ise bu evde tatil yapmak mümkün. Ev, özel bir plaja ve muhteşem bir bahçeye bakarken, nefis Karayip manzarası ile de büyülüyor. Sonsuzluk havuzuyla çevrili evde, sizin için özel bir personelin yanı sıra, iki katlı bir yoga güvertesi de yer alıyor.

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