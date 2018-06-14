Demre’nin gezilecek yerleri: Tarihi güzellikleriyle Demre…

Likya uygarlığının en önemli 6 kentinden biri olan ve tarihi geçmişi MÖ. 5. yüzyıla kadar inen, üç tarafı dağlarla çevrili Türkiye'de turfanda sebzeciliğin önemli merkezi Demre'nin gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte Demre'nin tarihi ve turistik yerleri...

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Demre ismi, Myra'ya ve sonra da Demre'ye dönüşmüş olabilecek “Myrrh” yer adı ünlü Myra yağının üretildiği mersin bitkisinden (Commiphora myrrha) gelmektedir. Likya'nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinen Demre, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biridir. Şimdi Demre’nin gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım…

DEMRE’NİN GEZİLECEK YERLERİ

MYRA ANTİK KENTİ

Demre ilçesi sınırları içerisinde yer alan Myra Antik Kenti, antik bir Likya kenti ve bir dönemler Likya’nın başkenti olup, ününü Orta Çağ boyunca sürdürmüştür. İlk olarak kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulmuş olan kent zamanla aşağıya doğru genişlemiştir. En ünlü yapılarından biri St. Nikolas Kilisesi’dir. Ancak son olarak Araplar tarafından istila edilmesi üzerine 1034 yılında kilise yıkılmıştır. Kentle ilgili ortaya çıkan bulgulara göre M.Ö 5 yüzyıldan beri varlığını sürdürdüğü söylenmektedir. Myra Antik Kenti’nde günümüze kadar ulaşan kalıntılar tiyatro ve kaya mezarlarıdır. Kaya mezarları kentin her iki yanında yer almaktadır. Roma ve Helenistik dönemlere ait surlara kentin tepe kısmında rastlanmaktadır. Kentin günümüze kadar gelen tiyatrosu oldukça sağlam ve etkileyici bir görünüme sahiptir.

SOURA ANTİK KENTİ

Demre’ye 6 kilometre mesafede yer alan Sura Köyü’ne 6 kilometre uzaklıktadır. Soura Hellen dilinde ‘Soura halkı’ anlamında gelmektedir. Soura Antik Kenti, Myra’ya yakın bir antik yerleşim yeridir ve Çayağzı’ndaki Andriake harabelerinin hemen üzerinde yer alır. Antik tarihçiler tarafından güneş tanrısı Apollon’un kehanet merkezlerinden biri olarak tanımlanan Soura Antik Kenti, bir Likya kenti özelliği taşımaktadır. Apollon Tapınağı, küçük ve çevresi surlarla çevrili akropolünün batısındaki derin vadi içerisinde kalmaktadır. Bu vadiye inen yolda kayaya oyulmuş olarak kalan basamaklar, akropolden tapınağa merdivenlerle inildiğini gösterir. Tapınağın geri tarafında oldukça harap durumdaki Bizans kilisesinin yıkıntıları da göze çarpmaktadır.

NOEL BABA KİLİSESİ

Diğer adı Aziz Nicholas Kilisesi olan Noel Baba Kilisesi’nin yapımı, Aziz Nicholas’ın ölümünden sonra Bizans dönemine uzanmaktadır. Önceleri din adamlarının özel yaşamları gizli tutulduğu için Nicholas hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Süslemeleri dikkat çeken yapı bölgenin sıklıkla ziyaret edilen tarihi değerlerinden biridir. Bugün tüm dünyada Noel Baba olarak tanınan Aziz Nicholas’ın Türkiye’de Likya kenti olan Patara’da doğduğu bilinmektedir. Bütün yaşamını yoksullar, çocuklar ve yardıma muhtaçlara yardım etmeye adayan Nicholas’ın, mucizeleri de ünlüdür. 529 yılında şiddetli bir deprem nedeniyle yıkılan kilisenin yerine daha sonra yenisi yapılmış ve bu yapı bazilika stiline sahiptir. Noel Baba Kilisesi, Myra Antik Kenti’ne de oldukça yakındır.

SİMENA KALESİ

Demre ya da Kaş ilçelerinden ulaşabileceğiniz Simena Kalesi, Simena Antik Kenti’nin üzerinde kurulmuştur. Simena Antik Kenti’nin tarihinin M.Ö. lV. yüzyıla dayanıyor. Simena Kalesi Ortaçağ’da kullanılmıştır ve içerisinde doğal kayaya oyulmuş 7 oturma sırası ve bunun yanı sıra 3000 kişilik bir tiyatro kalıntısı bulunmaktadır. Buna rağmen Likya şehirleri arasında en küçük tiyatro özelliğine sahiptir. Burada aynı zamanda birçok mezar kalıntısı da bulunmaktadır.

HOYRAN

Tipik bir Akdeniz köyü olan Hoyran, Anadolu’nun en eski uygarlıklarından biri olan Likya’nın bir kenti. Köy yerleşimi yamaçlar üzerine kurulu ve verimli tarım arazileri ise düzlük alanda bulunuyor. Günümüzde 12 hane ve 40 nüfuslu bir köy olan Hoyran’da yerli nüfus geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Bölgede, aynı isimli bir de ören yeri bulunuyor. Hoyran’ın kelime anlamı ise “ana tanrıça ülkesi”. Antik Hoyran yerleşimi, diğer yerleşim yerlerini görecek şekilde konumlanmış. Hoyran’ın son evlerinin yer aldığı tepecikte bulunan Bey Dağları ve Akdeniz’e hakim anıtsal mezar ile sunak yeri, kentin zengin geçmişine tanıklık eden eserlerin başında geliyor. Asıl kalıntılar ise, Hoyran’a 10 dakikalık bir mesafede yer alıyor. Burada birçok mezarın bulunduğu nekropolis alanı, kalıntıların yer aldığı en yüksek tepede ise akropolis alanı bulunuyor. Bu alan, duvarları, taşların doğal biçimde üst üste konulması şeklinde inşa edilmiş bir iç kaleyle çevrili. Akropolis alanının muhteşem manzarasının keyfine varacaksınız.

KALEKÖY

Demre’nin Üçağız Köyü’nde yer alıyor Kaleköy. Caretta Carettaları, muhteşem doğası, Likya medeniyetinden miras kalan lahitleri ve Simena Kalesi ile yeryüzü cenneti adeta. Simena Antik Kenti olarak da anılan Kaleköy’e kiralayacağınız küçük bir tekneyle ulaşabilirsiniz. Akdeniz’den çıkılan mavi yolculukların vazgeçilmez adreslerinden biri Kaleköy. Taş merdivenlerle çıkacağınız kalenin manzarası inanılmaz. Sağ tarafta ise lahitlerle süslü bir nekropol bulunuyor. Birinci dereceden doğal sit alanı olan Kaleköy’de yapılaşmaya izin verilmiyor.

DEMRE KUŞ CENNETİ

Demre Kuş Cenneti, Andreake Antik Liman Kenti’nin yakınında bulunmaktadır. 100 hektarlık bir alanda kurulan Demre Kuş Cenneti, muhteşem güzellik içinde doğayla birleşen birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Tatil bölgesinde olmasından dolayı bu kuş cenneti birçok turistin gözde yerlerinden biridir.