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Deniz ve ormanın buluştuğu şirin Ege beldesi Özdere
Deniz ve ormanın buluştuğu şirin Ege beldesi Özdere
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere, 40 km'lik sahil şeridi ile Ege’nin masmavi sularıyla kucaklaşan şirin bir kıyı beldesi.
Seyahat 13 Ağustos 2020 - 10:11

Menderes ilçesinin Bakanlar Kurulu’nca onaylı tek turizm beldesi olan Özdere’nin toplam yatak sayısı, irili ufaklı otel, motel, pansiyonlar ile 10 bini aşıyor.

Foto: Shutterstock

Beldedeki, Türk Hava Kuvvetleri ve Merkez Bankası Eğitim Kampları’nın yatak sayıları toplamı da 3500 civarında.

Foto: Shutterstock

Beldenin 15 bin olan nüfusu bu yüzden yaz aylarında 100 bini aşıyor.

Foto: Shutterstock

Tam bir doğa cenneti olan yörenin halkı, turizmin yanısıra tarım ve hayvancılıktan gelirlerini sağlıyor.

Foto: Shutterstock

Yörenin gözde tarım ürünü ise, ince kabuğu, çekirdeksiz ve mis kokusuyla dünyanın en iyi satsuma mandalinası.

Foto: Shutterstock

Deniz ve ormanın iç içe olduğu Özdere, dantel gibi koyları, pırıl pırıl denizi, sahili ve kumsallarıyla tam bir tatil cenneti.

Foto: Shutterstock

Güneşin eşsiz güzellikte batışı, bu sırada ortaya çıkan renk cümbüşü de Özdere akşamlarına ayrı bir güzellik katıyor.

Foto: Shutterstock

Tarihi ören yerlerine yakınlığı kadar, Adnan Menderes Havalimanı, Kuşadası ve Çeşme Deniz Limanları’na yakınlığı da, Özdere’nin kara ve deniz yolları ile dünyaya açılan bir pencere haline gelmesine katkı sağlıyor.

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