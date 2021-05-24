Denizi yok ama plajı mavi bayraklı

İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519’a yükselmişti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü’nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye’de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor.

Van’ın Tuşba ilçesinde gölün kıyı hatları temizliğiyle dikkat çekerken, Tuşba Belediyesi tarafından bölgeye yeni plajlar da yapılmaya başlandı.

Mavi bayraklı Mollakasım Plajı’nın yanı sıra yeni yapılan Ayanıs Halk Plaj da bu yaz sezonunda güzelliğiyle adından söz ettirecek.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Mavi bayraklı halk plajımız 20 dönüm arazi üzerine kurulmasına rağmen, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile komşu ülkelerden gelen turistlerin tercih ettiği bir yere sahip. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih gören plajımızın alanı yetersiz kalmaktaydı. Bizler de bu eksikliği gidermek ve daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla mavi bayraklı plajımızın yanına ek olarak Ayanıs Halk Plajı’nın yapımına başladık. 22 dönüm alan üzerine kurulacak bu plajın 300 metre göl sahili bulunuyor. Bu plajımızı da temmuz ayı itibarıyla halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Ada görünümlü kale... 2 bin 800 yaşında!