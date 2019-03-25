Denizli’de bulunan tarihi mezarlık

Denizli'nin Çivril ilçesinde Özdemirci Mezarlığı, mezar taşlarıyla bir tarihi yaşatıyor. Çivril ismine tarihte ilk kez Anadolu'nun Türkleşmesini başlatan Miryokefalon Savaşı’nda Bizans belgelerinde rastlanıyor.

Miryokefalon Muharebesi Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru I. Manuil arasında, Denizli Çivril Düzbel geçidi yakınlarında Miryokefalon’da yapılan savaş olarak biliniyor.

Özdemirci Mezarlığı, balballardan oluşuyor. Balballar, Eski Türk Toplumları'nda ölen kişileri anmak için bazı kurganların çevresine dikilen taşlar olarak biliniyor.

Balbalların 6. ve 13. yüzyıllar arasında Türk toplulukları tarafından oldukça yaygın kullanılmış. Balballar, insan biçimli taş heykellere göre daha kaba ve şekilsiz olup oldukça basit işleniyor.

Balballar üzerine ilk araştırma yapanlardan biri olan Radloff da balbalı “bir ölü için anıt olarak dikilen taştan bir tasvir” olarak niteliyor. Kuzey Karadeniz kıyıları ile Doğu Avrupa bozkırlarından Çin sınırlarına kadar bütün Orta Asya ve çevresine yayılmış olan balbalların sayısı on binleri buluyor.

Özellikle Güney Rusya bozkırları, Kazakistan, Kırgızistan, Altay Bölgesi, Tuva Özerk Cumhuriyeti, Moğolistan ve Doğu Türkistan balbalların en bol bulunduğu bölgelerden.