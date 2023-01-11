Dicle Vadisi beyaza büründü
Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı, Dicle Vadisi'ni beyaza bürüdü.
Diyarbakır’da dün akşamdan beri etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri de yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden yapılacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle oluşan kırağı da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri’nin de içinde bulunduğu Dicle Vadisi’ni beyaza bürüdü.
200 türü içinde barındıran bahçelerdeki kuşların havalanışı güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)