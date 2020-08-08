Diktatörlükle Komunizmin kesiştiği ülke

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) 120 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip bir ülke. Haritalarında bölünmüş bir Kore görüntüsü kullanılmıyor. Başkent Pyongong'da yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. Çevresinde ise Çin, Güney Kore, Rusya ve Japonya bulunuyor. Ülkeye sadece devlet turlarıyla yılda en fazla 2 bin turist kabul ediliyor. KDHC'ye gitmek isteyen bir Türk ise önce en yakın yer olan Bulgaristan'daki Kuzey Kore Büyükelçiliğinden vize almak zorunda.. Polis ülkeye girişte cep telefonları ve yolcu beraberindeki kitapları da inceliyor. Telefon ve kitaplarda ülkeyi kötüleyen yazı ve fotoğraf varsa el konuluyor.

EFSANELER DOĞRU DEĞİL

Ülkedeki tüm erkeklerin saçlarını, liderleri Kim Jong Un gibi kestirmek zorunda olduğu, Başkan Jong Un'un yabancı marka sigara ve cep telefonunu yasakladığı iddiaları ise doğru değil. Kuzey Kore vatandaşlarından bazılarının ellerinde 2 telefon bile var, ceplerinde de yabancı marka sigaralar… Sağlığa zararlı diyerek kola ve hamburgeri yasaklamış. Pongyang'da ülkenin kurucu liderleri Kim İl Sung ve Kim Jong İl'e ait dev bir heykel yer alıyor. Tüm Koreliler bu anıta çiçek bırakıyor. Okullarda ve resmi binalarda iki liderin fotoğrafları var. Bütün Korelilerin yakasında Kim İl Sung ve Kim Jong İl resimleri olan rozetler de var.

HER YER PIRIL PIRIL

Tüm yerleşim yerlerindeki cadde ve sokaklar ise pırıl pırıl, bir tek çöp bile yok. Üstelik belediyelerde temizlik işçisi de yok. Her Kuzey Koreli sabah işe giderken ve akşam gelirken, evinin önünü süpürüyor. Böylelikle her yer temiz kalıyor. Yerin 100 metre altındaki Pyongyang metrosunda, Moskova metrosunu bile geride bırakacak bir sanatsallık hakim. Sabahları metro girişlerinde yerini alan ve davul çalarak müzik yapan kadın gönüllü grupları dikkat çekiyor.

JUCHE İDEOLOJİSİ

2 milyon askeri ile dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip Kuzey Kore'deki Savaş Müzesinde Türk bayrağı da var. Ülkeyi 6 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin edilen kömür, bakır, demir, çinko ve altın madenleri ayakta tutuyor. Ülke nüfusunun yüzde 65'inin dini yok. Kişi başı yıllık gelirin ise 1.800 dolar civarında olduğu öne sürülüyor… Kuzey Kore'yi ‘'Juche'' ideolojisi şekillendiriyor. Bu ideolojinin ana fikri ‘'Lidere sadakat, sanayi ve savunma alanında kendi kendine yetebilme ve ülkenin bağımsızlığı'' olarak özetleniyor.

‘LİDERİNİZİ SADAKATLE SEVİN’

Gittiğimiz her yerde ülkenin liderleri Kim İl-sung ve Kim Jong-il ile çocukların bulunduğu çok sayıda fotoğrafa tanık oluyoruz. Öğrenciler için hazırlanan panolarda, “Liderlerinizi sadakatle sevin. Birbirinize saygılı olun. Trafik kurallarına uyun. Her zaman temiz olmalı ve etrafımızı temiz tutmalıyız. Kore‘nin Juche ideolojisinin yeni kuşağı gibi davranmalıyız yazıları yer alıyor.

ANAOKULU EĞİTİMİ ZORUNLU

Ülkede 5 yaşından itibaren 1 yıl anaokulu, 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 3 yıl lise eğitimi zorunlu. 4 yaşında çocuklar için de zorunlu olmayan anaokulu var. İlkokuldan sonra normal ortaokula ya da müzik, sanat veya yabancı diller eğitiminde yoğunlaşan ortaokullara gidilebiliyor. Kore'de eğitim ücretsiz. Ülkede çocuklar ve gençliğe büyük önem veriliyor.

170 METRELİK ANITSAL KULE

Şehirde bulunan anıtsal kuleye çıkıyoruz. Adını Kim İl-sung'un doktrinleştirdiği Juche felsefesinden alan beton dikilitaş tarzındaki anıtsal sütun 170 metre yüksekliğinde. Kulenin tepesinden kenti görüntülüyoruz. Anıtın önünde işçi, çiftçi ve üniversiteli heykelleri yer alıyor. Anıtlarda partinin amblemi de olan orak, çekiç ve yazı fırçası öne çıkıyor.

SAVAŞ MÜZESİNDE ABD ESİNTİSİ

Pyongyang Savaş Müzesi'nde ABD Savaş Gemisi Pueblo da sergileniyor. Gemide olayı anlatan filmi izledikten sonra ABD'li askerleri kimliklerini ve eşyalarını da görüyorsunuz. 1960'larda Kore'nin güney kıyıları açıklarında ele geçirilen USS Pueblo isimli ABD'ye ait geminin akıbeti uzun yıllar bilinmiyordu. Şimdi Pyongyang'da savaş müzesinde sergileniyor. Mürettebatı ise 11 ay boyunca Kuzey Kore tarafından esir tutulmuş.