Diyarbakır gezilecek yerler: Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri ile gezi noktaları…

Diyarbakır; geçmişi 9.000 yıl öncesine dayanan, Anadolu ile Mezopotamya arasında doğal bir köprü ve çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşıyan kadim ilimiz. Şimdi Diyarbakır’ı daha yakından tanımanız için hazırladığımız haberimizde Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini birlikte keşfedeceğiz…

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri ile çok önemli tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın gezilecek yerlerini sizler için derledik…

DİYARBAKIR'IN GEZİLECEK YERLERİ

Dicle nehrinin sağ kıyısında yer alan Diyarkabırkır'ın ismi; Bakr halkının “bölgesi(diyarı)” anlamına geliyor. Tarih boyunca Hurri, Asur, Urartu, İskit, Med-Pers, Makedon, Roma, Sasani, Bizans, Emevi-Abbasi, Selçuklu, Artuklu, Eyyübi, Moğol, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, her yönüyle bu zengin kültürü yansıtıyor. İşte Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerinden bazıları…

ULU CAMİİ

Roma dönemininin bir yapısı olan Ulu Camii, Hz.Ömer döneminde, Diyarbakır’a egemen olan Müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki en büyük tapınak olan Martoma Kilisesi’nin camiye çevrilmesiyle oluşmuştur. Cami duvarları çeşitli uygularlıkların izleriyle doludur. Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemlerinden kalma 20 kadar kitabe vardır. Ulu Camii, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca camide sibernetiğin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri'nin yaptığı güneş saati bulunmaktadır. Eski dönemlerden kalma caminin altında su kaynağı vardır. Bu su, Hani Dağı’nın eteklerinden kaynar ve dokuz kemerli bentlerden çıkarak büyük havuz teşkil eder. Havuza akan su 7 gözedir.

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ

Dicle Nehrinin yanında yükselen bazalt platonun doğu kıyısındaki geniş düzlük üzerinde yer alır. Kale, kentin ilk kurulduğu içkale ve onu tamamlayan dış kaleden oluşur. Arap ve Türk dönemlerinde büyük ölçüde genişletilmiş ve restore edilmiştir; yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olan kalenin çok sayıda kulesi bulunmaktadır. İçkale; ilk yerleşim yeri olarak kentin çekirdeğini oluşturmuştur. Burada bulunan küçük çaplı kale, M.Ö. 3700-3500 yılları arasında Hurri-Mitaniler tarafından inşa edilmiştir. Surlar, M.S. 349 yılında Roma İmparatoru II. Constantius zamanında yeni baştan onarılmıştır. İçkale’nin ikinci kez genişletilmesi 1524-1526 yılları arasında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmıştır. Daha sonra yapılan eklenti ve onarımlarla günümüzdeki son halini almıştır. Hevsel Bahçeleri ise, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir bölgede 8 bin yıl gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmiştir.



MALABADİ KÖPRÜSÜ

Silvan ilçesi yakınlarında ve Diyarbakır-Bitlis yolu üzerinde bir Artuklu dönemi eseridir. Malabadi köprüsü, dünyadaki taş kamerli köprüler içinde kemeri en geniş olanıdır. Kemerin her iki yanından kervan ve yolcular için iki barınak oda da bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü; üzerinde bulunan insan, güneş ve arslan figürlü kabartmalarıları ile özgün ve az sayıdaki köprü örneklerimizdendir. 70'li yılların en popüler şarkılarından Malabadi Köprüsü'ne ilham veren köprü, Bosna'daki Mostar köprüsüne benzerliği ile de dikkat çekmektedir.

DELİLLER HAN



Gazi Caddesi üzerinde, Mardinkapı’da yer alan han, Diyarbakır’daki en büyük handır. Hüsrev Paşa Hanı adıyla da anılan yapı 1527 yılında yapılmıştır. Halk arasında Deliller Hanı denilmesinin nedeni, Her yıl İslam Ülkelerinden Hicaz'a gitmek üzere bu handa toplanan Hacı adaylarını götürecek Delilerin (rehber) bu handa kalmalarındandır. Siyah bazalt, beyaz kalker, moloz taş ve tuğla kullanılarak, iki kat şeklinde inşa edilmiştir. Geniş avlusunda bir şadırvan yer almaktadır. Konaklama amaçlı odalar ve ahırlar avlunun etrafında dizilmiştir. Çok sayıda restorasyon geçiren han, günümüzde otel olarak kullanılmaktadır.

CAHİT SITKI TARANCI MÜZESİ

Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu ev güzel bir sivil mimari örneği olarak şair anısına Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi olarak düzenlenmiş. Diyarbakır İl Merkezi’nde, Camii Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak No:3’de bulunan ev, 1733 tarihinde inşa edilmiştir. 2 Ekim 1910 tarihinde bu evde dünyaya gelen Cahit Sıtkı Tarancı’nın çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünün geçtiği bu tarihi ev; Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak restore edildikten sonra, Cumhuriyetin 50. yılında 29 Ekim 1973 tarihinde müze olarak hizmete açılmıştır. Bir bölümü etnografya müzesi olarak değerlendirilen yapının bir bölümünde ise şaire ait kişisel eşyalar sergileniyor.