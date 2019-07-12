Diyarbakır’ın 850 yıllık görkemli camisi: Hz. Süleyman Camii

1155-1169 yılları arasında Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından Selçuklu tarzında yaptırılan caminin mimarisi ise Arap usulü.

Camii'nin kitabesinde, Halit Bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın Araplar tarafından alınması sırasında şehit düşen 27 sahabelerin yatmakta olduğu da belirtiliyor.

Caminin neredeyse tamamı taştan yapılmış.

Yapıda ilgi çekici önemli süsleme özelliklerine rastlanıyor.

Biri batıda diğeri güneyde olmak üzere iki ayrı giriş bulunan caminin avlusunun kuzey kısmında ise kubbeli bölüm ve şadırvan yer almakta.

Camiinin minaresi Diyarbakır ve çevresinde başta Ulu Cami olmak üzere birçok camide olduğu gibi kare biçiminde ve enine yer yer silmeler atılarak dikey görüntüsü zayıflatılmaya çalışılmış.

Camii, bugünkü şeklini Osmanlı dönemindeki ekleme ve onarımlarla almış.

Hz. Süleyman Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yaklaşık iki yıl süren bir onarımdan geçirilerek 27 Ocak 2012`de ibadete yeniden açılmıştı.