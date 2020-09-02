Doğa harikası binlerce yıllık Ren Şelalesi

Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi yılın her mevsimi turist akınına uğruyor.

İsviçre’nin Schaffhausen kantonunda yer alan şelale, dünyada Rheinfall adıyla biliniyor.

150 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğindeki şelale, saniyede ortalama 373 metreküp akış hızıyla Rhone ve İnn nehirlerini besliyor.

Bu akış hızı, karların erimesiyle birlikte yaz aylarında 700 metreküpe kadar çıkıyor.

Schaffhausen şehir merkezine 4 km. mesafede bulunan Ren Şelalesi’nin derinliği, bazı bölümlerde 13 metreye ulaşıyor.

Şelaleyi izlemek için oluşturulan özel seyir yerlerinin dışında, şelale sularından oluşan göldeki gezinti tekneleriyle bu doğa harikasını farklı bir açıdan seyretmek de mümkün.

Ren Şelalesi’nin bulunduğu bölgedeki kayalık altyapının oluşumu şelalenin oluşmasından çok daha önce buzul çağında gerçekleşmiş.

500 bin yıl önce sıcaklıkların düşmesi sonucunda Orta Avrupa’da ilk buzul hareketliliğin başladığı ve bugünkü doğa yapısını biçimlendirdiği tahmin ediliyor.

Şu anki şelalenin bundan 14.000 yıl ile 17.000 yıl öncesi bir dönemde oluştuğu öngörülüyor.

Şelalenin ortasında duran yüksek kayalık, önceki kanalın orijinal kireçtaşı komşu kayalıklarından bir kalıntı.

Bu kaya yıllar boyunca çok az aşınmış. Bunun nedeni ise, Konstanz Gölü’nden göreli olarak oldukça az miktarda tortunun akması.