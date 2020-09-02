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Doğa harikası binlerce yıllık Ren Şelalesi
Doğa harikası binlerce yıllık Ren Şelalesi
Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi yılın her mevsimi turist akınına uğruyor.
Seyahat 2 Eylül 2020 - 10:18

İsviçre’nin Schaffhausen kantonunda yer alan şelale, dünyada Rheinfall adıyla biliniyor.

Foto: Shutterstock

150 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğindeki şelale, saniyede ortalama 373 metreküp akış hızıyla Rhone ve İnn nehirlerini besliyor.

Foto: Shutterstock

Bu akış hızı, karların erimesiyle birlikte yaz aylarında 700 metreküpe kadar çıkıyor.

Foto: Shutterstock

Schaffhausen şehir merkezine 4 km. mesafede bulunan Ren Şelalesi’nin derinliği, bazı bölümlerde 13 metreye ulaşıyor.

Foto: Shutterstock

Şelaleyi izlemek için oluşturulan özel seyir yerlerinin dışında, şelale sularından oluşan göldeki gezinti tekneleriyle bu doğa harikasını farklı bir açıdan seyretmek de mümkün.

Foto: Shutterstock

Ren Şelalesi’nin bulunduğu bölgedeki kayalık altyapının oluşumu şelalenin oluşmasından çok daha önce buzul çağında gerçekleşmiş.

Foto: Shutterstock

500 bin yıl önce sıcaklıkların düşmesi sonucunda Orta Avrupa’da ilk buzul hareketliliğin başladığı ve bugünkü doğa yapısını biçimlendirdiği tahmin ediliyor.

Foto: Shutterstock

Şu anki şelalenin bundan 14.000 yıl ile 17.000 yıl öncesi bir dönemde oluştuğu öngörülüyor.

Foto: Shutterstock

Şelalenin ortasında duran yüksek kayalık, önceki kanalın orijinal kireçtaşı komşu kayalıklarından bir kalıntı.

Foto: Shutterstock

Bu kaya yıllar boyunca çok az aşınmış. Bunun nedeni ise, Konstanz Gölü’nden göreli olarak oldukça az miktarda tortunun akması.

Foto: Shutterstock

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