Doğa harikası Keşiş Gölü misafirlerini ağırlıyor

Van’a 30 kilometre mesafede, Erek Dağı arkasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekânların başından geliyor.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi akınına uğradı.

“PANDEMİ İLE İNSANLARIN TATİL ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ”

Doğa harikası Keşiş Gölü’ne 125 kişiyle gezi düzenlediklerini söyleyen bir turizm firmasının yetkilisi Hakim Acar, “Keşiş Gölü, Van ve Gürpınar arasındaki Erek Dağı arkasında kalan doğa harikası bir yer. Keşiş Gölü’nün diğer bir ismi de Turna Gölü’dür. Buranın turnaları meşhurdur. Gölde şu an turnalar var. Bugün 125 kişiyle buraya geldik. Arkadaşlarla yürüyüş ve etkinlikler yaptık. Pandemi ile insanların tatil ve gezme alışkanlığı değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de corona kurallarına uygun bir şekilde insanları doğa ile birleştiriyoruz” dedi. (İHA)