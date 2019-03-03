Doğa severlerin buluşma noktası Vagon Park

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin metrekarelik yeşil alana inşa ettiği park alanı daha önceden mevcut olan ağaçlar korunacak şekilde planlanarak yapılmış.

Bölgede eski park düzenlemesinden kalan sert peyzajı oluşturan malzemelerin tümü kaldırılarak doğal olan malzemelerle alan yenilenmiş ve huzurlu bir yere dönüşmüş.

Park'ın hemen yanı başında akan Çark deresinin ve uçuşan kuşların sesiyle adeta kendinizi egzotik bir ülkedeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Çark deresinin olması sebebiyle hafta sonu tatilinizde balık tutmanıza da olanak tanıyan park selfie tutkunlarında uğrak adresi.

Çok sayıda martı ve güvercin türünde kuşun bulunduğu bu güzel yerde bu canlılarda unutulmayarak kuş evleri ve su içebilecekleri kaplarda düşünülmüş.

Eğer stresten bunalarak rahat bir gün geçirmek isterseniz Vagon Park tam size göre bir adres. Yeşilliğin arasında su ve kuş sesiyle mutlu anlar yaşayabilirsiniz.