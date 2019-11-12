Doğal güzelliklerle bezeli Changbai Dağı

Çin’in kuzeydoğusundaki en yüksek dağ olan Changbai Dağı, çok özel manzaralara sahip.

Doğal güzelliklerle bezeli dağ üzerinde, Tianchi Gölü (Cennet Havuzu), Yeraltı Ormanı, Güzellik Çamı, Büyük Vadi, Yüksek Dağ Bahçesi, Kaplıca, Heifeng Boğazı ve “Yüzen Taş Ormanı” olarak isimlendirilen çok sayıda ilgi çekici bölge mevcut.

Jilin eyaleti sınırları içinde yer alan ve Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında sınır dağı olarak kabul edilen Changbai Dağı, aynı zamanda Tumen, Yalu ve Songhua ırmaklarının da ortak kaynağı.

Geniş ormanları ve dünyada ender rastlanan hayvan türlerini içinde barındıran Changbai Dağı, 1980 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Uluslararası Biyolojik Kuşak Koruma Bölgeleri Listesi'nde bulunuyor.

Dağda, güzellik çamı, dağ üzümü, yabani mantar, Jindalai çiçeği, Kuzey Çin kaplanı ve kırmızı başlı tuna gibi ender rastlanır hayvan ve bitki türleri de barınıyor.

Eteklerinde ve zirve yakınlarında her türlü konaklama alternatifinin mevcut olduğu Changbai Dağı'nı ziyaret etmek isteyenler için çeşitli seçenekler sunuluyor.

Fiyatlar otelin kalitesine göre 10 yuan ile 40 yuan arasında değişiyor.

Pekin, Şangay ve Shenyang'dan uçakla gelenler Yanji şehrinden otobüsle Changbai Dağı'na devam edebiliyor.