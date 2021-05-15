Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri hayran bırakıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde açan yabani sarı çiçekler, meyve bahçelerini ve tarım arazilerini baharın güzellikleri ile kapladı. Altın rengine bürünen bahçe ve tarlaların doğal güzelliklerini gören vatandaşlar ise baharla gelen renk cümbüşünün tadını çiçeklerin arasında çıkardı.

Bahçeleri sarı örtü ile kaplayan, sarı çayır çiçeği ve düğün çiçeği olarak bilinen çiçeklerin arasında kimi vatandaşlar doğanın güzelliğini yaşarken, kimileri de demet yaparak evlerine götürdü.

“GÖRÜNCE GENÇLEŞİYORUM”

Sedat Yenişen adlı vatandaş, “Şu güzelliği nerede bulacaksınız? Sapsarı her taraf. Gel pikniğini yap, gelinle damadı getirip düğün fotoğrafı çek, çocuklarınızı getirin oynasınlar bu güzel yerlerde. Tam bir doğal stüdyo, doğal güzellik. Ben de görünce gençleşiyorum yani. Her taraf böyle olsa keşke. Görüyorsunuz sapsarı insanın yatıp yuvarlanası geliyor. Şurada 10 dakika oturun kendinize gelirsiniz, moraliniz düzelir” dedi.

“İNSANIN GÖZÜ GÖNLÜ AÇILIYOR”

Sarı örtü ile kaplanan çiçek dolu bahçeleri görünce neşelendiğini söyleyen Eminine Onhan da “38 senedir burada yaşıyorum. Baharın gelmesiyle çiçekler açtı. Böcekler, kurtlar kuşlar hepsi cıvıl cıvıl. Biz de onları böyle gördükçe neşeleniyoruz. Doğanın her türlü rengi var burada. Çiçekler açınca kendimizi çok mutlu hissediyoruz, insanın gözü gönlü açılıyor” diye konuştu. (İHA)