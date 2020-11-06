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Doğanın içine saklanmış cennet!
Doğanın içine saklanmış cennet!
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Seyahat 6 Kasım 2020 - 11:57

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

(FOTO: İHA)

Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

(FOTO: İHA)

Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor. (İHA)

Son güncelleme: 12:00 - 06.11.2020
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