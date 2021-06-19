Doğanın kalbi Karagöl’de atıyor

İtalya’nın Milano kentinde 21-23 Haziran’da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir” unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

Şavşat’a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz manzaralar sunuyor. Gölün etrafında yaya olarak gezinti yapan doğaseverler açık havada piknik yaparak doğanın tadını çıkartıyor.

Karagöl ayrıca havadan bakıldığında kalbe benzeyen görüntüsü ile de aşıkların uğrak yeri. Evlilik teklifi organizasyonlarının yanı sıra bir çok gelin damat fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Karagöl özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

“İNSANIN ÖMRÜNÜ 10 YIL GENÇLEŞTİRİR”

İzmir’den Karagöl’ü görmeye giden Kadir Yılmaz, “Burası doğa harikası bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Garanti veriyorum insan burada 10 yaş gençleşir” derken, Fatih Gülçino ise “Her fırsatta bu güzellikleri görmek için geliyoruz. Karagöl’ün havadan görünüşü kalp şeklinde. Bu nedenle aşıkların buluştuğu bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)