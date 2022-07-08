Doğanın piramidi: Las Carcavas del Ponton de la Oliva

İspanya’nın Guadalaj bölgesindeki Las Carcavas del Pontón de la Oliva Doğal Anıtı görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sozcu.com.tr

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Las Carcavas del Pontón de la Oliva Doğal Anıtı, İspanya'nın Guadalaj bölgesinde bulunuyor.



Anıtın kökeni, 800 metrelik bir çevrede düzenlenmiş ve 60 metreden daha yüksek bir yüksekliğe ulaşan piramitlerin ve kulelerin jeolojik oluşumlarını oluşturmak için zamanla aşınan killi topraklardaki yağmur ve rüzgarın aşınmasına dayanıyor.

Bu Tabiat Anıtı’na yakındaki Ponton de la Oliva barajından yürüyerek, zeytin ağaçları ve kaya gülleri arasında çalılıklardan geçen bir yol üzerinde ulaşılıyor.

Ponton de la Oliva’nın rezervuarı ve eski barajı 1857’de inşa edilmiş.

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