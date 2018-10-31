Doğayla bütünleşmek isteyen kampçılara tavsiyeler

Hareketli, yoğun ve yorucu şehir hayatından zaman zaman uzaklaşıp doğayla bütünleşebileceğiniz bir ya da birkaç gün geçirmek istiyorsanız kamp yaparak seyahatinize heyecan katabilirsiniz. Eğer kamp yapmak için tenha bölgeleri seçmeyi düşünüyorsanız bazı güvenlik önlemleri ve kamp tüyoları hakkında önceden bilgi sahibi olsanız iyi edersiniz...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kamp Rotanıza ve Konaklama Yerinize Dikkat Edin

Kamp için düşündüğünüz alanın tek başına kaldığınızda güvenli olup olmayacağını önceden araştırın. Bunun için daha önce aynı deneyimi yaşamış maceraseverlerden yardım alabilirsiniz. Müthiş manzarası olan bir deniz kenarı bölgesinde kamp yaptığınızda sizi rahatsız eden yabancılarla karşılaşmak hoş olmayacaktır. Bu nedenle kamp bölgesiyle ilgili araştırma yapmak ve yakın çevrede yaşayanlardan bilgi almak işinizi kolaylaştıracaktır.

Kamp yaparken bir ağacın altına ya da dik dağ yamacına çadır kurmalısınız. Eğer seyahatinizi bahar aylarında gerçekleştiriyorsanız yağmur ve rüzgarı da hesaba katmalısınız. Deniz kenarında çadır kurup kamp keyfi yapacaksanız, suyun gelgit hareketine dikkat edip biraz daha yüksek alanlara konuşlanabilirsiniz.

Kamp Sürenizi ve İhtiyaçlarınızı İyi Belirleyin

Tek başınıza inzivaya çekilip doğayla bütünleşmek istediğinizde ne kadar kalacağınızı da önceden belirlemeniz gerekir. Her şeyden uzak tenha bir bölgede olacağınız için kamp ihtiyaçlarınızı kalacağınız gün sayısı bazında yanınızda bulundurmanız şart. Unutmayın, bir ya da iki gün kamp yapılacaksa yanınıza alacağınız yiyecek içecek, gerekli kamp malzemeleri ile uzun süreli kamp ihtiyaçları farklı olacaktır.

Mesela bir günlük kamp için çadır, uyku tulumu, az miktarda yiyecek ve içecek yeterli olabilirken, uzun süreli kamplarda ise her türlü hava şartına uygun çadır, uyku tulumu, giysi, yiyecek, içecek, lamba, pusula, ocak, şarj ve iletişim araçları tam teçhizatlı bir çanta hazırlanması gerekiyor.

Telefonunuzun Çektiğinden Emin Olun

Kamp keyfini tek başına yaşamak isteyenler için kaza, yaralanma gibi acil durumlarda yanında müdahale edecek birinin olmaması hayati sonuçlara bile yol açabilir. Bu yüzden acil bir durumda ailenize ve ilgili kurumlara ulaşmak için telefonunuzun çektiğinden emin olmak sizi güvende hissettirecektir. Tabii şarjınızın tükenmemesi için de önlem almayı unutmayın. Taşınabilir şarj aletinizi yanınızda bulundurmak hayat kurtarıcı olabilir.

Yakınlarınızı Bilgilendirin

Tek başınıza doğada inzivaya çekilirken insanlardan uzak olmak isteyebilirsiniz ancak başınıza gelebilecek acil ya da hayati bir durumda yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden yakınlarınıza kamp yapacağınız lokasyonu bildirmeniz güvenliğinizle ilgili bir sorun yaşandığında ailenizin bölgedeki yetkililere bilgi vermesini kolaylaştıracaktır. Polis veya jandarmaya ulaşmak için telefon rehberinize kayıt yapmak da işinize yarayacaktır.

Kamp Ekipmanınızı Dikkatli Hazırlayın

Kamp yapmak için zaman ve mekanın yanı sıra mevsime göre çadır, uyku tulumu – mat, yedek giysi ve bot, beslenme malzemeleri, harita, pusula, el – kafa feneri, güneş gözlüğü, ilk yardım çantası, kibrit-çakmak, bıçak – çakı, yedek piller, yağmurluk, bardak, tabak, çatal – kaşık, düdük gibi malzemeleri yanınızda bulundurmayı unutmayın.

Vahşi Bir Hayvanla Karşılaşırsanız Yapmanız Gerekenler

Doğada kamp yaparken karşılaşma ihtimali olan birçok vahşi hayvan mevcut. Kurt, ayı, yaban domuzu, tilki, çakal, yılan, akrep, yırtıcı kuş gibi hayvanlarla karşılaşmak tehlikeli olabilir. Bu durumda yapacağınız önlemler ve davranışlar önem taşır. Hayvanların su alanlarına ve avlanma yerlerine yakın bölgelerde kamp yapmamak onlarla karşılaşma riskini azaltacaktır. Yanınıza alacağınız yiyecekleri kapalı şekilde ve çadırda tutmak ise ikinci bir tedbir.



Kamp çadırının yanında yakacağınız kamp ateşi de vahşi hayvanları sizden uzak tutacaktır. Tüm bu önlemlere rağmen vahşi bir hayvanla karşılaşırsanız öncelikle sakin olmaya ve karşınızdaki canlıya bir tehdit gibi görünmemeye çalışın. Eğer bir ayıyla karşılaşırsanız yüksek ses çıkarın ve ondan daha büyük izlenimi yaratmaya çalışın. Bunun için kollarınızı kabartarak yukarı doğru kaldırın ve üzerinizde yağmurluk sayesinde büyük görünün. Ayı inanırsa uzaklaşacaktır. Diğer bir seçenek ise ölü taklidi yapmak olacaktır.

Yolunuzu Nasıl Bulacağınızı Öğrenin

Tenha bir kamp bölgesinde yolunuzu bulmak hayati önem taşır. Bulunduğunuz yeri bilmemek birçok tehlikeye karşı sizi güvensiz bir duruma sokacaktır. Öncelikle yanınızda pusula veya içinde pusula özelliği olan bir akıllı telefon bulundurmak işinize yarayacaktır. Bunun dışında ağaç gövdesindeki yosunlar ve gökyüzündeki kuzey yıldızını takip etmek de ulaşmak istediğiniz yere varmanızı sağlayacaktır.