Doğayla iç içe tatil isteyenler Karadeniz’e akın etti

Karadeniz'de yaylalar, sıcak havadan bunalanların adresi oldu. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bölgede tatilciler yayla ve milli parklarda doğayla baş başa tatil yapıyor.

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Karadeniz doğa tatilini tercih edenlerle doldu. Pandemi döneminde uzun süre evde kalan, yaz sıcaklarından kaçarak bölgeye giden tatilciler, yaylalar, milli parklar ve şelalelerde serinliyor, doğa yürüyüşü yapıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da havuzlara giriyor.

Trabzon’un Uzungöl ile Rize’nin Ayder Yaylası ile İkizdere Vadisi bölgede en çok ilgi gören yerler oluyor. Bölgede yaz aylarında konaklama tesisleri yüzde yüz doluluk oranlarına ulaştı.

“TATİLCİLER BUNGALOV SORUYOR”

Turizmci Murat Gül, artık doğa, yeşillik, vadi, dere ile iç içe olan yerlerin tercih edilmeye başlandığını belirterek, “Bize ulaşanlar özellikle ‘bungalov eviniz var mı?’ diye soruyor. Sessiz, rahat huzurlu olabilecekleri bir alan arıyorlar. Bungalovlarda jakuziye kadar aranan tüm konfor sunuluyor. Normalleşme süreci ve sezonun başlaması ile birlikte ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz” dedi.

Turizmci Muhammet Bakır ise, “8 yıldır doğa turizmi bu bölgede arttı, özellik de Çamlıhemşin Fırtına Vadisi’nde. Son 2 yıldır da pandemi dönemi ile daha çok butik oteller ile bungalov evler tercih edilmeye başlandı. Hafta sonu kısıtlamalarında bile çok yoğun talep aldık. Bungalovların tercih edilmesinin en büyük sebebi ise birbirinden bağımsız tamamen kendinize ait alanınız oluyor” diye konuştu.

Bungolav evlerde konaklamayı tercih edip bölgeye geldiğini söyleyen Kübra Gündoğdu da “Pandemi şartlarında kalabalıktan uzak olmak istiyoruz. Bu yüzden de bungalov evler bize bu konforu sağlıyor. Başta sessiz sakin bir yer bulmak için çok aradık ve sonunda burayı bulduk. Buranın hem doğası hem de otantikliği çok hoşumuza gittiği için biz burayı tercih ettik” ifadelerini kullandı. (İHA)