Doğu Anadolu’nun büyüleyici milli parkı: Botan Vadisi

Siirt ili sınırları içerisinde bulunan Botan Vadisi, Türkiye'nin milli park statüsündeki tarihi alanlarından biri.

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Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden biri olan Botan güneyde Siirt’e doğru uzanırken 2 bin 741 metre yüksekliğindeki Doğruyol ve 2 bin 631 metrelik Kapılı Dağı’nın arasından geçip Dicle Vadisi’ne açılıyor.

Dicle Nehri’nin bir kolu olan Botani aynı zamanda Şırnak bölgesini de kapsayan tarihsel bir bölgeyi ifade ediyor.

Merkez, Tillo ve Eruh ilçelerinde bulunan Botan Vadisi 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor.

Yamaç paraşütü, rafting gibi sporlara da elverişli Botan Vadisi, ismini geçmişteki Botan Beyliği’nden alıyor.

Sokrates’in öğrencisi Ksenofon Milattan Önce 400 yılında yazdığı Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı eserinde nehirden detaylı bir şekilde bahsetmişti.

Vadideki Rasıl Hacar, doğal güzelliği ve coğrafi yapısıyla, ABD’deki dünyaca ünlü Arizona’daki kanyonları andırıyor.

Botan Vadisi, yaban hayatı ve endemik bitki çeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)

