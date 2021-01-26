Doğu Karadeniz’de kış güzelliği

Karadeniz’in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Bungalov tarzı evlerin yanı sıra sosyal tesislerle ziyaretçilerine konaklama imkânı sağlayan yaylada, doğanın kar ile uyumuyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi olan yaylaya gelenler, doğanın eşsiz güzelliğini fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştiriyor. Sahile yakınlığıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi olan yayla, doğa yürüyüşü, safari, off-road ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

“YAYLA AŞIĞIYIM”

Hıdırnebi Yaylası’nı gezmek için İstanbul’dan gelen Suna Zihni, “İstanbul’da yaşıyorum ama Trabzon’da doğdum. Tam bir Karadeniz ve yayla aşığıyım. Ayda bir mutlaka geliyorum memleketime. Bu kadar kar varken bir yaylaya çıkıp Hıdırnebi’yi görmeden dönmek olmazdı. Bu akşam İstanbul’a dönüyorum. Burası her hali ile çok güzel” dedi.

“KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ”

Corona salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören ve okulların sömestr tatiline girmesinin ardından babası ile yaylaya çıkan Zeynep Bırasoğlu da, “Karnelerimizi aldık, okullar tatil oldu. Babam ile yaylaya geldik karın keyfini çıkarıyoruz “diye konuştu.

“BU GÜZELLİĞİ HİÇBİR YERDE BULAMAZSINIZ”

Arazi cipiyle off-road yapmak için yaylaya çıkan İbrahim Mumcu ise, “Hava güzel, etraf kar, tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Off-road yapmaya çalışıyoruz. Gezip tozuyoruz. Bu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız” ifadelerini kullandı. (DHA)