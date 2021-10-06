Doğu Karadeniz’de yaylalar bembeyaz

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz’de, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Rize’nin yüksek kesimleri de gece yağan kar ile beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu.

Seyirlik manzara, yayladakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)